Mégsincs magyar gazdasági csoda, de azért így sem kell szégyenkeznünk

Az Összkép 2020. októberi cikkében bemutatott adatok azt mutatták, hogy Magyarország gazdasága kiemelkedően jól teljesített az elmúlt egy évszázadban, a cikket pedig mi is átvettük . Az adatbázist viszont frissítette azóta a világ vezető gazdaságtörténeti központja, a Maddison Project , így a portál korábbi fő állítása, hogy a magyar gazdaság az átlagnál jobban erősödött 1920 óta, már nem igaz. Akkor mi is történt 1920 óta? - veti fel a kérdést a lap.

A Groningeni Egyetem Maddison projektje új módszertant használt a 2018-ban közölt adatbázisához, amely a világ országainak gazdasági teljesítményét összegzi történelmi idősoraiban - írja új cikkében az Összkép. A metodológiai újítások eredményeit a gazdaságtörténészek erősen vitatták, ezért a Projekt a 2020 novemberében közölt új számaival nagyrészt visszatért a korábbi megközelítéshez. Az elvetésre került 2018-as módszertan a 100 évvel ezelőtti Magyarországot jóval szegényebbnek mutatta, mint az új adatok. Magyarország így nem is volt annyira szegény, de az elmúlt évszázad mégsem volt gazdasági csoda.

Az adatok változásának okai és következményei

Különböző országok teljesítményének összehasonlításához nem elég tudni, hogy adott országban mekkora dollárban a nemzeti össztermék, az árak eltérését is figyelembe kell venni. Svájcban négyszer annyiba kerül egy Big Mac, mint Oroszországban, Londonban nyolcszor annyiba kerül egy lakás, mint Budapesten. Ezeket az árkülönbségeket ki kell szűrni, ha nem az árak, hanem a gazdaság valós teljesítőképességének különbségére vagyunk kíváncsiak.

De hogyan szűrjük ki az ezt a hatást azokra az évekre, amelyekről nem tudjuk, mekkorák is voltak az árkülönbségek? Magyarország gazdasági teljesítményének megítélése nagyrészt attól függ, milyen választ adunk erre a kérdésre - hívja fel a figyelmet az Összkép szerzője.

Az országok közötti árkülönbségek módszertanilag legalaposabb becslése 2011-ben készült. Ezeket az adatokat használta az Összkép előző cikkében elemzett Maddison 2018 adatbázis. Azonban az új számok sok esetben ellentmondtak a gazdaságtörténészek kutatási eredményeinek. Kiderült, hogy a korábbi 1990-es évek eleji, módszertanilag megkérdőjelezhetőbb adatok jobban igazodnak a történészi munkák eredményeihez – egyszerűen azért, mert ha több is bennük a zaj, de időben közelebb vannak a vizsgált korszakokhoz.

A 2011-es számok a lehető legjobb becslést adják, de nem a múltra vonatkozóan. A világ 20 év alatt nagyon sokat változott: a szolgáltatások, a tudás, az információ dominálta XXI. századot már más árviszonyok jellemzik, mint a huszadik századot, amit a chip nélküli gépek uraltak. Ezért a Maddison Project 2020-ban közölt adatbázisában a régebbi időszakra vonatkozóan ismét az 1990-ben becsült árviszonyok alapján számolt, csak az utóbbi évek reálérték-számításához használta a 2011-es áradatokat.

Olyan módszertani választások ezek, amelyek alapjaiban alakítják a történelem értelmezését. A portál által készített alábbi ábra mutatja, hogyan alakul a magyar és az osztrák gazdaság egymáshoz viszonyított teljesítménye, ha különböző módszertani megközelítéseket alkalmazunk.

A 2013-as Maddison adatbázis végig az 1990-es árkülönbségekkel számolt – ennek adatai egy a második világháború óta relatíve lecsúszó Magyarország történetét mutatják. A 2018-as adatbázis a magyar csodát vetíti elénk, a 2020-as adatok szerint viszont az első világháború utáni gyors magunkra találást a háború pusztítása és a kommunista időszak pangása követte, de a rendszerváltás sokkja óta stabilan felzárkózik az ország.

Stagnálás, csoda vagy átok?

A stagnálás, a kisebb csoda és a megtört átok három történelemverziója az alapján rajzolódik ki, hogy milyen módszertani feltevések alapján szűrjük ki az országok közötti árkülönbségeket. Pedig valószínűleg nem csak ez a módszertan dönti el, a múlt melyik értelmezése a helyes - hívja fel a figyelmet a portál. Egyrészt sokat segíthet a magyar-osztrák gazdaság történetének összehasonlító elemzése. Másrészt azonosíthatóak és elemezhetőek azok az állítások, amiben markánsan mást sugall a három idősor:

Milyen volt Trianon után Magyarország gazdasági teljesítménye?

Hogyan teljesített a magyar gazdaság a 80-as években?

Milyen mély volt a rendszerváltás utáni sokk és mennyire volt sikeres az ebből való kilábalás?

Fontos, izgalmas kérdések, érdemes rájuk visszatérni a jövőben. Rávilágítanak, hogy néhány nagy nemzetközi adatbázistól nem várhatjuk, hogy egyértelmű értelmezést adjanak gazdaságunk történetéről – egyszerűen nem erre valók. Egy világtérképről a nagy összefüggéseket érdemes leolvasni, nem azt, milyen messze van Budapest Bécstől, Pozsonytól vagy Berlintől. Saját helyzetünk pontos értelmezéséhez saját elemzések, vizsgálódások kellenek - hívják fel a figyelmet.

Magyarország és a világ gazdasági folyamatai

Alábbiakban látható, milyen térben és időben széles tabló mutat a Maddison új, 2020-as adatbázisa. A portál kiszámolta néhány országcsoport gazdasági növekedésének átlagát az elmúlt évszázad fő időszakaira.

Több meglepő dolgot olvashatunk ki a táblázatból, Lássunk néhány példát:

A gyakran a huszadik század nyerteseinek gondolt angolszász országokban az egy főre jutó hozzáadott érték a legkisebb mértékben nőtt a világ országcsoportjai közül.

Törökország fejlődése az ázsiai csodaországokhoz mérhető.

A II. világháború gazdasági pusztítása a Távol-Keleten erősebb volt, mint Európában.

A magyar gazdaság erősödése a két világháború között, illetve a rendszerváltás után, ha nem is érte el Ázsia szintjét, de a világ nagy részénél gyorsabb volt.

Hasonlóan meglepő a 100 év leggyorsabban és leglassabban fejlődő országainak listája. Fontos, hogy sok ország nincs a listán, a vizsgált gazdaságok azok, amelyekre vannak megbízható adatsorok az elmúlt 100 évre.

Szingapúr első és Bolívia utolsó helye könnyen értelmezhető. Azonban az már meglepőbb, hogy:

Törökország, Portugália és Brazília az elmúlt 100 év nyertesei között van.

Hollandiát, Belgiumot, az USA-t, Nagy-Britanniát és Új-Zélandot a legkevésbé növekvő gazdaságok között találjuk.

Törökország egy főre jutó hozzáadott termékének hozzáadott értéke nagyobb mértékben nőtt, mint Japáné.

Brazília fejlődési üteme háromszor gyorsabb volt, mint Argentínáé.

Az is érdekes, melyik országok azok, amelyek gazdasági teljesítménye ugyanolyan arányban növekedett a vizsgált időszakban, mint Magyarországé.

Ahogy látszik, sokféle ország található a hozzánk hasonló növekedésűek klubjában. A GDP növekedése szempontjából egyformán velünk egy cipőben járt Svájc, Dánia és Kanada, illetve Kolumbia és Venezuela.

Ez a tábla is arra utal, ami a melléklet részletes adataiból is kiolvasható. Magyarország gazdasági fejlődése a világ 100 éve is működő, az elemzésbe bevont országainak középmezőnyében található - vonja le a következtetést az Összkép szerzője. A fejlődési ütemet nézve ugyanannyian vannak előttünk, mint mögöttünk. A II. világháború komoly veszteségeket okozott, a kommunista időszakban a nagy európai boomból nagyrészt kimaradtunk, de a világháború előtti és a rendszerváltás utáni, azaz külső torzító tényezők nélküli időszakban dinamikus fejlődésre voltunk, vagyunk képesek.

A Maddison Project új adatait böngészve elsősorban nem Magyarország története kerül más megvilágításba. Persze jó érzés látni, hogy a háborún és a kommunizmuson kívüli időszakban az ország fejlődése gyorsabb volt az átlagosnál. Ez arra utal, hogy rendben mentek a dolgok, amikor a magyar vállalkozásokon és a magyar gazdaságpolitikán múlt az ország prosperitása. Három eredményre hívjam fel a figyelmet a cikk szerzője:

Keletre megy a fény: Ázsia szerencsésebb része már 100 éve gyorsabban fejlődik a világ többi részénél, 1990 óta ez a növekedési többlet általánossá vált arrafelé. Van felzárkózás: Nem igaz, hogy a gazdagabb és a szegényebb országok közötti különbségek nő. Sok, korábban szegény ország és térség hosszú ideje stabilan dolgozza le gazdasági hátrányát. A sorsok egyéniek: Hasonló induló helyzetű szomszédok sorsa nagyon különbözően alakulhat. Például Brazília növekedése 100 év alatt 3,5-szer gyorsabb volt, mint Argentínáé, Írország pedig majdnem háromszor annyit növekedett, mint Nagy-Britannia 1924 és 2018 között.

Mivel a Maddison 2018-as adatai alapján készült korábbi elemzés eredményei ellentmondtak a magyar gazdaságról alkotott képnek, ezért az Összkép az írás megjelenése után több szakértőt is megkérdezett, mit szólnak az elemzéshez – a 16 elemzőtől kapott válaszok az eredeti cikkben, ide kattintva olvashatók.

