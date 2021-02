Kiderült: a gyártók helyett a magyar kormány viseli a felelősséget a sebtében engedélyezett kínai és orosz vakcinákért

A sürgősségi engedély azzal jár, hogy a kormány átvállalja a felelősséget a gyógyszergyártótól

- hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen arra, hogy a kínai és az orosz vakcina magyarországi vásárlását az egységes európai stratégia kudarcának tartja-e. Mint köztudott, az Európai Gyógyszer Ügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagért a gyártó viseli a felelősséget.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ugyanez a helyzet a brit gyógyszerhatóságnál is, azaz az átoltottságban az uniós országoknál jobban teljesítő Egyesült Királyságban ha a sürgősségi jóváhagyás 24 óra alatt születik meg, akkor a vakcináért ott is a kormánynak kell felelősséget vállalnia, nem a gyártónak. Eközben az EMA döntésére amerikai sztenderdek mintájára legalább 2-3 hét kell, ami alatt bekérnek a gyógyszergyártóktól minden adatot, alapos és mindenre kiterjedő vizsgálatot végeznek.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy „Minden gyártó maga dönti el, hogy kérvényezi-e az ideiglenes engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségnél, …. és ha a kínai, az orosz vagy bármely más oltóanyag gyártója benyújtja az európai engedélyezési eljárás iránti kérelmet - amit mostanáig egyikük sem tett meg -, akkor ki kell nyitniuk a könyveiket, átadniuk az adataikat, és ugyanolyan átláthatóságot biztosítaniuk, mint a többieknek. Csakis így lehet európai jóváhagyást szerezni."

Azt is hangsúlyozta, hogy a most világelső átoltottsági adatokkal rendelkező Izrael ezt úgy tudta elérni, hogy egyrészt kiváló a digitális infrastruktúrája, másrészt az általa kötött megállapodások előírják, hogy a betegek adatait továbbítani kell a gyógyszercégeknek. “Ilyet mi nem teszünk Európában” - húzta alá a bizottsági elnök.

Címlapkép forrása: Európai Bizottság