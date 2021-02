Kiszivárgott a részletes oltási terv: megnézheted, hányan vannak előtted a listán

Nyolcvan oldalon át részletezi a kormány által eltitkolt, de most kiszivárgott oltási terv, hogyan oltanák be a magyar lakosságot. Kiderült: csaknem 3 millióan valamely kiemelt kockázatú csoportba tartoznak, közel 4,4 millióan pedig egyikbe sem. Az első két érintetti körbe tartozók 78 százaléka kaphatta meg az oltást.

Kiszivárgott a részletes terv

A 444.hu által megszerzett dokumentum a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közölt oltási sorrend részletesebb változata, amelyből kiderült, hogy

a tegnap reggelig lezárult első két kör potenciálisan 319 ezer embert érintett, ebből 250 ezren kapták meg már az első oltást, ami 78%-os arányt jelent.

Mivel Müller Cecília tisztifőorvos e heti közlése szerint az egészségügyben 90%-os volt az oltási arány, ebből kiindulva az idős- és szociális otthonok lakóira, dolgozóira 64%-os arányt kapunk. A 60 év felettieket érintő harmadik kör tegnap reggel indult a 89 év felettiek oltásával, tegnap csaknem 15 ezren kapták meg az oltást közülük.

Oltási sorrend Érintettek Létszám Egészségügy 172 600 Szocális ellátás 146 483 60 évnél idősebbek 1 756 528 Rendvédelmi szervek* 83 000 Honvédelmi szervek* 25 155 Egyéb védekezésben részt vevők* 1 000 Közigazgatásiak ügyfélkapcsolattal 277 200 18-59 éves fokozott kockázatúak 470 928 Kritikus infrastruktúra (405 üzem) 31 000 Minden más 18-59 éves 4 380 000 Összesen 7 343 894 Forrás: 444.hu, Portfolio * egy csoportba tartoznak

Az oltási tervből a fenti táblázatnak megfelelően kiderült, hogy 7,3 millió személyt olthatnak be Magyarországon (a 18 év alattiak nélkül), ebből

csaknem 3 millióan tartoznak valamely kiemelt kockázatú, csaknem 4,4 millióan pedig a kiemelt kockázattal nem rendelkező 18-59 éves csoportba.

A táblázatban látható kritikus infrastruktúrában dolgozók közé például a közművek, az agrárgazdasági szektor és a közlekedés is beletartozik. Aki nem oltatja be magát akkor, amikor az ő csoportja van soron, később is kaphat vakcinát, ha éppen rendelkezésre áll. Számos kormányzati nyilatkozat alapján az oltáshoz regisztrálni kell, amit bárki megtehet a vakcinainfo.gov.hu oldalon, a 60 év felettiek pedig postán is megtehetnek.

Megugrott Magyarországon az oltakozási kedv, a KSH felmérése szerint 40% beadatná magának a vakcinát, 27% pedig talán:



Jön az AstraZeneca vakcinája

Az MTI beszámolója alapján Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője az operatív törzs mai sajtótájékozatóján elmondta: második napja zajlik a legidősebb regisztráltak oltási kampánya a háziorvosoknál és a kórházi oltópontokon. A 15 ezer regisztrált, idős ember közül 5500-at Moderna-vakcinával oltottak be.

A háziorvosok a rájuk bízott feladat felét elvégezték, a regisztrált idősek oltása folytatódik - tette hozzá. Beszámolt arról, hogy az eddig alkalmazott Pfizer- és Moderna- mellett újabb, az Európai Gyógyszer Ügynökség által engedélyezett oltóanyag, az

oxfordi AstraZeneca-vakcina érkezik Magyarországra, amelynek első szállítmánya 20 400 ember beoltására lesz elegendő.

Ezt az oltóanyagot a 60 év alatti regisztrált, krónikus betegséggel küzdők kapják majd. Ebből a készítményből is két dózis kell, 4-12 hét különbséggel. Az oltóanyag 2-8 Celsius-fokon tárolható, így "kezelése" könnyebb, mint az eddig alkalmazott vakcináké - ismertette. Ezzel együtt az oltási munkacsoport már három oltóanyaggal számol a kampányok szervezése során - tette hozzá

