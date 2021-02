Orbán Viktor újabb részleteket árult el a nyitásról

Mindenki szeretné visszakapni az életét, megérthető a szállodások és vendéglátósok nyomásgyakorlása.

Édesanyám is azt mondta, most már csináljunk valamit. Aki társasági életet él, mégiscsak a jobbik énjét veszi elő, ezek engem is motiválnak, de az elmúlt néhány nap tényei azt mutatják, hogy óvatosan, megterveztetten kell haladnunk.

Február közepe és március eleje között konzultálunk a nyitásról.