Felpörög az egészségügy rendszerváltása

Csütörtökön egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara a a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatójával, ugyanis az NVSZ keretén belül létrejött egy új, az egészségüggyel foglalkozó főosztály. Március elsejétől ugyanis ők ellenőrzik az egészségügyi intézmények esetleges korrupcióját. A kamara szerint az egyeztetés konstruktív volt, közös cél az egészségügy rendszerváltása.

Az NVSZ részéről a megbeszélésen az NVSZ főigazgatója dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy, dr. Farkas László r. dandártábornok Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság, igazgató, Mező László r. ezredes KSZVSZI Katasztrófavédelmi Szervek Főosztály, főosztályvezető és dr. Váradi Piroska Korrupciómegelőzési Főosztály, főosztályvezető vettek részt - olvasható a MOK összefoglalójában.

A megbeszélés során érintették a Szolgálat fő céljait, melyek a hálapénz megszüntetése és a közbeszerzések tisztasága az egészségügyben. Az NVSZ keretén belül létrejött egy új, az egészségüggyel foglalkozó főosztály, amely 2 régióban látja el tevékenységét március 1-től.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 01. 18. Csapdával buktatják majd le a hálapénzt elfogadó orvosokat

A védelmi tisztek napi szinten együttműködnek az egészségügyi intézmények vezetésével, dolgozóival és szükség esetén segítséget nyújtanak. A MOK és az NVSZ is úgy látja, hogy a hálapénznek nevezett vesztegetési pénz visszaszorítása és megszüntetése érdekében a hangsúly nem a szankciókra, hanem a megelőzésre helyezendő. Ennek érdekében mind az egészségügyi dolgozók, mind pedig a lakosság körében felvilágosításra, kampányra van szükség, melyben a két szervezet együtt tud működni.

Kitértek a médiában próbavásárlásnak nevezett megbízhatósági vizsgálatokra is. Az NVSZ valóban végez ilyen vizsgálatokat, de ezek fő célja is az egészségügyi korrupció prevenciója lesz. Ezen vizsgálatok szigorú jogszabályi keretek között, a szükséges engedélyek birtokában zajlanak majd. Megerősítést kapott a MOK azzal kapcsolatban, hogy az NVSZ-nek nincs nyomozati hatásköre. A kamara azt kérte, hogy ne csak a negatív, de pozitív tapasztalataikat is osszák meg velünk és a közvéleménnyel, melyre a Szolgálat vezetése nyitottnak mutatkozott.

Összességében a konstruktív és progresszív együttműködés a célunk az egészségügy rendszerváltása érdekében

- vélekedik a MOK.

Címlapkép forrása: Shutterstock