Így győznék le a magyarok a koronavírust

A 30 ország felnőtt lakosainak bevonásával készült Ipsos kutatás feltárta a Covid-19 fertőzés során tapasztalható súlyos tünetekkel, és azok enyhítésével kapcsolatos hiedelmeket.

Az alábbiak közül Ön szerint melyek csökkentik leginkább a Covid-19 súlyos tüneteinek kockázatát? (felnőtt lakosság bázisán, N=22.008 fő)

Míg a világ lakossága a rendszeres testmozgásban látja a vírus súlyos tünetei elleni védekezés fő eszközét (38%-os említés), a magyarok a fokozott D-vitamin bevitelben jobban hisznek. Átlagosan 44% hiszi, hogy megfelelő étrend-kiegészítőkkel elkerülhetők a kellemetlen tünetek egy esetleges fertőződés esetén, amivel a világrangsor első helyére kerül hazánk (a globális érték 26%).

Az alábbiak közül Ön szerint melyek csökkentik leginkább a Covid-19 súlyos tüneteinek kockázatát? – D-vitamin bevitel étrend-kiegészítőkkel (felnőtt lakosság bázisán, N=22.008 fő)

A testmozgásban, fogyásban, dohányzás és alkoholfogyasztás csökkentésében, elhagyásában a globális szintnél jelentősen kisebb arányban bízunk, amennyiben a vírussal járó tünetek enyhítéséről van szó.

Az edzés és sport Covid-19 tünetek elleni vélt jótékony hatásait tekintve – egyéb európai országokkal kiegészülve – a legszkeptikusabb nemzetek egyike a magyar. A 38%-os világátlaggal szemben a magyarok mindössze 29%-a feltételez ilyen jellegű összefüggést.

Az alábbiak közül Ön szerint melyek csökkentik leginkább a Covid-19 súlyos tüneteinek kockázatát? – Rendszeres testmozgás (felnőtt lakosság bázisán, N=22.008 fő)

Hasonlóan visszafogott a magyarok várakozása, ha a testsúlyt és a vírus súlyos tünetei közötti lehetséges összefüggéseket vizsgáljuk (17% vs. 8%), ami főként arra vezethető vissza, hogy a hazai lakosság 68%-a nem lát semmiféle ok-okozati kapcsolatot a betegség súlyosságát és személyes kondíciót illetően (a világátlag 55%, míg pl. Peruban még alacsonyabb, mindössze 18%).

A világátlaghoz képest jelentősen alacsonyabb a járvány alatt többletsúlyt magára szedő magyarok aránya (31% vs. 20%), ezzel Európában a legjobb, de globális szinten is a negyedik helyen szerepel Magyarország. Pontosítja az összképet ugyanakkor a tény, hogy a tavalyi évben – saját bevallásuk szerint – fogyáson átesett lakosok aránya is átlag alatti (20% vs. 10%), így tízből hét magyarnak nem változott érdemben a testsúlya a megváltozott életvitelnek köszönhetően (globálisan mindössze 49%).

Megközelítőleg hány kilót hízott a járvány ideje alatt? (a járvány ideje alatt meghízott felnőtt lakosság bázisán, N=6.296 fő)

A vírus következtében meghízó magyarok átlagosan 6,6 kilogrammot szedtek magukra, ami a felső harmadba rangsorolja hazánkat a listán. A lakosság fele szeretne leadni súlyából, de nem a Covid-19 járvánnyal összefüggésben (világátlag 62%), és a megoldást sokkal inkább a megfelelő étkezésben, mintsem a testmozgásban látja a magyar.

Mit tesz annak érdekében, hogy lefogyjon? – Kevesebb cukros italt iszom (fogyni vágyó felnőtt lakosság bázisán, N= 9.947 fő)

Összességében minden második honfitársunk próbálna egészségesebben étkezni, kevesebbet enni, illetve kerülni a cukros italok fogyasztását (amely törekvésünkkel a világelitben vagyunk), de csak a lakosság negyede fordul a sportokhoz (a fogyni vágyókon belül is csak 35%, amivel az olaszok mellett a magyarok bizonyulnak a leglustábbnak). A fogyással kevésbé hozzák összefüggésbe az alkoholfogyasztást a lakosok - írja az Ipsos.

A cukor mellett a szénhidrátokban látjuk az elhízás fő okait, amelynek fogyasztását testsúlycsökkentési szándéktól függetlenül a lakosság több, mint fele igyekszik visszaszorítani (ezzel az aránnyal szintén élen járunk globális szinten is).

