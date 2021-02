Életmentő terápiák várnak a befogadásra - Az innovatív gyógyszeripar közben ugrásra kész

A koronavírus-járvány rámutatott arra: a gyógyszerfejlesztés és a makrogazdasági mutatók között egyértelmű az összefüggés - fogalmazott a Portfolio-nak adott interjújában Kókai-Nagy Ákos. Az Innnovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke úgy vélekedett: a pandémia bebizonyította azt is, hogy az innováció érték, a gyógyszerinnováció pedig befektetés a jövőbe. Szerinte a vakcina egy év alatt történő kifejlesztése óriási teljesítmény az iparág részéről, és a kormányok már az új mutációk elleni készítményeket is ezektől a gyártóktól várják. Az AIPM elnöke egyúttal más fertőző betegségek társadalmi következményeire is felhívta a figyelmet, ezeket csak átmenetileg szorítja háttérbe a járvány. Mindezeken túl a beszélgetés során szóba került az állam szerepvállalása a gyógyszerpiacon, az innovatív terápiák hozzáférése, a klinikai vizsgálatok előnyei, a minisztériumok és az egyesület ezeken a területeken zajló együttműködése, valamint a különadók ügye. A szakember elárulta: 2020-ban 100 milliárd forintos nagyságrendű extra terhet viselt az iparág az ágazati adók következtében, azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben nem az adómérséklés a szektor elsődleges szempontja.

Milyen tanulsággal szolgált a járvány az innovatív gyógyszeripar számára?

Az iparág annak ellenére jól vizsgázott, hogy tavaly korábban soha nem tapasztalt társadalmi és politikai nyomás nehezedett rá. Sikerült azonban ellenállni, hiszen

a gyártók a vakcinafejlesztés során nem ugrottak át klinikai fázisokat, mindenki számára evidens volt, hogy a korábbiakhoz hasonlóan be kell tartani az ilyen fejlesztéseknél szokásos, nagyon magas minőségi elvárásokat támasztó protokollt.

A fejlesztést segítette, hogy korábban nem látott erőforrás-átcsoportosítás, példátlan együttműködés alakult ki a szereplők között. A gyártók már a klinikai vizsgálatok kezdetétől publikussá tették az eredményeket. Fontos kétszer is aláhúzni, hogy a vakcina kifejlesztése óriási teljesítmény: 2020 januárjában történt meg a vírus genomszekvenálása, és ehhez képest alig egy éven belül, 2021 januárjában már oltanak a készítményekkel, amiket a hatóságok jóváhagytak. Az innovatív gyógyszergyártók emellett már fejlesztik az új mutációk elleni készítményeket is.

Most élesben, közvetlenül láthatunk rá arra, mekkora hatása van az innovatív terápiák fejlesztésének az emberek egészségére, a világgazdaság működésére.

Mire volt szükség a gyártóknak ehhez a komoly teljesítményhez?

A gyógyszerfejlesztés rengeteg forrást igényel, amit alapesetben leginkább a tőkepiacokról lehet bevonzani. A mostani helyzet különlegességét az adta, hogy emellett voltak kormányzati megrendelések és előfinanszírozások is.

Példa nélküli, hogy valaki megrendel egy gyógyszert, ami még nincs lefejlesztve.

Mindezek mellett természetesen elengedhetetlen volt a hosszú évtizedek alatt kiépült tudományos, technológiai háttér, valamint a fejlesztést, szállítást lehetővé tevő globális logisztikai, kutatási rendszer.

Milyen tartós hatásai lehetnek a szektorra egy világjárványnak?

Ennek a járványnak az egyik legfontosabb tanulsága, hogy megmutatta:

a gyógyszerfejlesztés és a makrogazdasági mutatók között egyértelmű az összefüggés.

Nézzük csak a számokat: Európában körülbelül 2000 milliárd euró a járvány negatív hatása, Magyarországon is nagyon súlyos számokról beszélünk, elég csak a tavalyi 5-6 százalékos GDP-visszaesésre gondolni. Az innovatív gyógyszeripar, az új terápiák nélkül aligha lehetne ebből a válságból kilábalni. A szektor emellett közvetlenül is erősíti a gazdaságot: munkahelyeket biztosít, segíti a munkaképesség fenntartását és az egészségügyi rendszer működését. Azt se felejtsük el, hogy ebben a krízisben is folyamatos volt a gyógyszerellátás.

A koronavírus a maga tragikus következményeivel most szélesvásznon mutatta be számunkra, hogy az innováció érték, a gyógyszerinnováció pedig befektetés a jövőbe.

Annak érdekében azonban, hogy tanuljunk ebből a helyzetből, látnunk kell: az új terápiák fejlesztése és a gazdaság közötti kapcsolat a koronavírustól függetlenül is fennáll. Sok nem fertőző betegség is komoly hatással van az emberekre, családokra, és így az egész gazdaságra.

Említene néhányat?

Rohamosan növekszik az Alzheimer-kórral diagnosztizáltak száma: Európában 10 millió embert érint, és ez 10 éven belül várhatóan duplázódni fog. Tudjuk, hogy egy alzheimeres beteg nemcsak a betegről szól, hanem a hozzátartozókról is. A felnőtt lakosság 15 százaléka migrénben szenved, míg diabétesz-betegséggel 60 millió ember él együtt, és a számok szintén növekednek. Ezeknek a betegségeknek is több 100 milliárd dolláros makrogazdasági hatásuk van.

Kókai-Nagy Ákos a Portfolio 2020-as Budapest Economic Forum konferenciáján. Fotó: Stiller Ákos

Milyen szerepe lehet a gyógyszerinnovációban az államnak?

Az államnak jelentős szerepe van ezen a területen is, leginkább a szabályozók oldaláról. Ennek kapcsán két fontos területet emelnék ki:

az innovatív terápiákhoz való hozzáférést, valamint a klinikai vizsgálatokat. Ez utóbbiak körülbelül 100 milliárd forint hozzáadott értéket teremtenek Magyarországon,

ami miatt kiemelten fontos, hogy a klinikai vizsgálatoknak milyen a szabályozói környezete. Természetesen az orvosok továbbképzésében, a magas szintű szakmai munkában, az orvosok megtartásában is fontosak ezek a kutatások. Emellett a betegek olyan terápiákhoz férnek hozzá, amikhez máshol nem, ez pedig mérsékli a gyógyszerkasszára nehezedő terhet is. Az AIPM tagvállalatai ebben fontos szerepet játszanak. A klinikai kutatások fontosságát a kormány is felismerte, jelentős előkészületek zajlottak az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetésével, az áttörés azonban még várat magára. Mi megtettük a javaslatainkat, igyekszünk a minisztériumok partnerei lenni ebben a kérdésben is. Ez azért is fontos, mert ez a járvány a régiós versenytársakat is negatívan érintette, és az az állam, amelyik a leggyorsabban tudja lereagálni ezt a helyzetet, komoly versenyelőnyre tehet szert.

Térjünk át az új terápiák befogadására. Ezen a téren hogy áll Magyarország?

Az új készítmények folyamatos befogadásának előnyei nyilvánvalóak: összefüggésben van a makrogazdasági mutatókkal, a születéskor várható élettartammal és például az elkerülhető halálozások számával is. Hazánk egyikben sem áll fényesen, a születéskor várható élettartam 76 év körül van, az EU-átlag pedig 81, a (megfelelő kezeléssel) elkerülhető halálozások száma pedig a duplája az EU átlagának. Ennek megkerülhetetlen gazdasági következményei vannak. A kutatások alapján a születéskor várható élettartam növekedése 70 százalékban az innovatív terápiákhoz való hozzáféréstől függ. Emellett a születéskor várható élettartam egy évvel való növekedése 4-6 százalékos GDP-növekedést hozhat magával, ezért szükség van a befogadás folyamatának felgyorsítására. Az AIPM azt szeretné, hogy

az elérhető új terápiák bővítésével, az adminisztratív akadályok lebontásával Magyarország ezen a területen vezető pozícióba kerülhessen a visegrádi országok között.

Van erre esély a mostani, a járványügyi helyzet miatt eleve szűkös költségvetési mozgástér közepette?

Sajnos jelenleg a járványügyi intézkedések árnyékában kevesebb figyelem jut erre.

Tavaly szeptemberben 40 készítmény esetében tett javaslatot a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő befogadásra, azóta azonban nagyon lassan halad a folyamat.

Ez nemcsak makrogazdasági szempontból versenyhátrány, hanem a magyar emberek számára is veszteség. A legutóbbi, 2018-as adatok alapján az európai befogadott gyógyszerkincsnek mindössze 30 százaléka vált elérhetővé a magyar betegek számára reguláris támogatásban. A sokszor példaként hozott Ausztriában ez 80 százalék, de még régiós összehasonlításban is lemaradunk: a csehek és a szlovákok is 40 százalék felett vannak. Fontos látnunk, hogy a gyógyszerinnováció a biotechnológia fejlődésével egyre gyorsul, ezért a befogadásban is fel kell fejlődnünk: egyre inkább személyre szabottak a terápiák, és jelenleg mintegy 7000-8000 új készítmény áll fejlesztés alatt. Ez jó hír, de óriási kihívás a társadalmak számára finanszírozás tekintetében.

Hol kellene javulást elérni és hogyan?

Az egyik tényező a társadalombiztosítási finanszírozás: mennyi új innovatív terápiához férnek hozzá a magyarok. A másik ennél prózaibb, de itt is fontos lenne az előrelépés.

A befogadási folyamat ugyanis nálunk hosszú és bürokratikus.

Magyarországon a reguláris támogatásba történő befogadás átlaga sajnos 600 nap körül van, onnantól számítva, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már rábólintott az adott terápiára. Ez azt jelenti, hogy vannak készítmények, amelyek bőven hosszabb ideig várakoznak ennél. Gondoljunk bele: ez sokszor legalább két év az EMA jóváhagyását követően. Nem kell mondani, hogy ez a betegek számára, akiknek minden nap számít, miért kulcskérdés. De ezen az egyéni következményen túl az egészségügyi rendszer fenntarthatóságára és a gazdaságra is komoly hatása van az új terápiák elérhetőségének. Hiszen a gyorsabb gyógyulással kevesebb a teher az egészségügyön, az emberek pedig hamarabb visszamennek dolgozni, csökken az utóbbi időben emelkedésnek indult táppénzes napok száma, összességében pedig javulnak az életkilátások.

Fotó: Stiller Ákos

Hogyan látják, mennyire van fogadókészség erre a kormánynál?

Bizakodásra ad okot, hogy

a kormányzat felismerte az innovatív terápiák befogadásának előnyeit, és a Kormány tavaly úgy határozott, hogy össze kell állítani azt a konkrét cselekvési tervet, ami többek között az innovatív terápiákhoz való hozzáférés gyorsítására irányul.

Ez a stratégiai szintű alapvetés egy fontos kiindulópont, ha azonban a kihirdetett kormányhatározatban szereplő menetrendet nézzük, akkor már most csúszás látható. Bár tavaly év végére meg kellett volna lennie, egyelőre nem készült el a vonatkozó intézkedési terv. Ennek kialakításában és implementálásában mi felajánlottuk a partnerségünket, folyamatosan igyekszünk információt, támogatást nyújtani a kormányzati szereplőknek. Az AIPM letett az asztalra egy olyan javaslatcsomagot, amivel hazánk megindulhat azon az úton, amin az új terápiák befogadásának terén a visegrádi négyek között is az élre tudunk kerülni.

Ha az állam és a gyógyszeripar kapcsolatáról beszélünk, akkor nem lehet elmenni a különadók mellett. Ezzel kapcsolatban mi az álláspontjuk így a járványhelyzetben?

A szektor a költségvetés egyik legkiszámíthatóbb partnere.

Évről évre nő az extra ágazati teherként fizetett, a 2020-as évre mintegy 100 milliárd forintos nagyságrendű különadó.

Az innovatív gyógyszeripar más szektorokhoz képest azonban viszonylag krízistűrő, mely annak is köszönhető, hogy a tervei, a fejlesztései nem rövid távúak.

A jelenlegi gazdasági helyzetben ezért nem az az elsődleges szempont, hogy adómérsékléssel forduljunk a kormányzathoz, inkább a befogadás, a hozzáférés, az innovatív gyógyszeres terápiákhoz való hozzáférés javítását, gyorsítását javasoljuk.

A járvány miatt számos kezelést, beavatkozást elhalasztottak, egyrészt az egészségügyi rendszer terheltsége miatt, másrészt a betegek is óvatosabbak, kevésbé hajlamosak felkeresni az orvost. Ennek a következménye belátható időn belül az lesz, hogy ezeknek a betegeknek egy része rosszabb állapotban jut majd el az egészségügyi ellátórendszerbe. Ebben a helyzetben pedig minden nap számít: nagyon sokat jelent majd, hogy hozzáférnek-e a legjobb, legújabb innovatív terápiákhoz.