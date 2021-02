Joe Biden: a nyájimmunitás elérése nyár vége előtt nem valószínű

A koronavírus elleni nyájimmunitás elérése sokkal nyár vége előtt nagyon nehéz lenne – jelentette ki Joe Biden amerikai elnök a CBS-nek adott interjúban.

Biden kommentje azután érkezett a nyájimmunitásról, hogy amerikai lapok arról cikkeztek, csaknem egy évig tarthat a jelenlegi oltási kampány sebességével a nyájimmunitási szint elérése. Az amerikai elnök ennél tehát valamivel optimistább, de még ő sem mer elköteleződni amellett, hogy nyár vége előtt esetleg ez összejönne az országban.

Jelenleg naponta 1,3 millió amerikait oltanak be. Biden korábban azt ígérte, elnökségének első 100 napjában 100 millió amerikait oltanak be, úgy néz ki, ezt túl is fogják teljesíteni, de az elnök már jelezte, hogy valószínűleg napi 1,5 millió oltásra is képesek lesznek felpörgetni a kampányt.

Anthony Fauci, az ország vezető járványügyi szakértője korábban úgy nyilatkozott, az emberek minimum 75 százalékának kell védettnek lennie ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás. Szerinte valamikor ősszel jöhet el a visszatérés a normális élethez.

Magyarországon a legfrissebb, vasárnapi adatok szerint már több mint 286 ezren megkapták az első koronavírus oltásukat és több mint 105 ezren már a második dózist is megkapták. A minap kiszivárgott teljes oltási terv szerint ha majd lesz elegendő vakcina, akkor a csúcskapacitást kihasználva napi félmillió körüli embert lehetne beoltani idehaza. Arról, hogy Magyarországon mikor érhetjük el a nyájimmunitás kialakulásához szükséges szintet, ebben az elemzésünkben írtunk.

