Operatív törzs: a magyar kórházakban már az orosz Szputnyikkal oltanak

Müller beszélt a szombaton érkezett AstraZeneca oltóanyagról is. Ez egy vektorvakcina és két oltásból áll ez is. Ez a vakcina 2-8 fok között is tartható, tehát könnyebben kezelhető, mint például a Pfizeré.

A tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a gyártó ajánlása szerint az első és második dózis beadása között hosszabb idő is eltelhet. A gyártó egy 4-12 hét közötti időintervallumot határozott meg, az oltási munkacsoport úgy döntött, hogy alkalmazkodva a többi oltás dinamikájához és ahhoz, minél előbb minél többen védettséget élvezzenek, 4 hetes eltéréssel fogják ezt a vakcinát beadni Magyarországon.

Müller is megismétli, hogy az AstraZenecával a 18-60 év közötti, krónikus betegségben küzdőket oltják be elsőként. Bár a gyártó kifejezetten nem rendelkezik életkor szerinti megkötéssel, de a klinikai hármas vizsgálatokban nincs elegendő 60 év feletti tesztalany, ezért inkább óvatosságra törekednek. Ez később persze változhat.