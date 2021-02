Müller Cecília: némi aggodalomra ad okot a magyar járványhelyzet, fokozottan figyelem az adatokat

Magyarországon az oltás folyamatos - mondta Müller. Arra kérte a háziorvosokat, hogy szervezzék meg azoknak a személyeknek a rendelőkbe való behívását, akiket oltani tudnak. Azt mondta, hogy rövid időn belül kiderül, hogy kik kerülnek behívásra a következő napokban oltásra. Most először kapnak Pfizer vakcinát a háziorvosok, amit már "nagyon várnak" - hangsúlyozta.

Arra is kérte a fővárosi háziorvosokat, hogy válasszanak ki öt főt, akiknek az oltását megszervezik, de nem ők hajtják végre, hanem oltópontokra küldik őket. Őket Szputnyik V vakcinával fogják beoltani. Decemberben kétszer 3000 adag vakcinát kaptunk, amelyet bevizsgáltunk, így most 2800 vakcinát tudunk rendelkezésre bocsájtani. A regisztrált, nem krónikus betegek fogják megkapni az orosz Szputnyik V vakcinát - mondta.

Némi bizonytalanság volt a leiratban Müller szerint, ami arról szólt, hogy bizonyos krónikus megbetegedések esetén kelő óvatossággal adható. Ennek megfelelően úgy döntöttünk, hogy a krónikus megbetegedésben nem szenvedők kapják meg a vakcinát. 560 fővárosi háziorvos fog kijelölni oltakozókat, és tájékoztatni az oltakozni vágyót, hogy Szputnyik V vakcinával tudják beoltani őket.

Mindeközben az AstraZeneca vakcinájával is elkezdenek oltani, amely megérkezett Magyarországra. Ezzel a vakcinával a 60 év alatti krónikus betegeket fogják oltani. Müller szerint a 60 év alatti krónikus betegeket is meg kell védeni, ezért nem csak a kor számít, hanem a betegség is. Erről a háziorvos dönt.