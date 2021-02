Jön a fogorvosok béremelése

Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi területért felelős vezetője az InfoRádióban elmondta, akár a szájsebészek és más fogszakorvosok is hozzáférhetnek a lehetőséghez. Tudni azt is, mikor érkezik a számlára a már emelt fizetés.

Másfélszeresére emelkedik a fogászati finanszírozás forrása, vagyis több mint 26 milliárd forint többletforráshoz jutnak a fogorvosi ellátást vállalkozói formában végző szakemberek idén.

Mint az InfoRádiónak Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara fogorvos-területi vezetője elmondta, ebből a forrásból az alapellátásban résztvevő fogászoknak lehetőség lesz ugyanazt a kigazdálkodni, mint amit a többi orvosszakmában keresni lehet.

A kormánynak célja a béremelkedésen kívül az is, hogy a minél magasabb szintű ellátás mellett praxisközösségekbe lépésre is ösztönözze a fogászokat.

"Az átalakítás nemcsak a bérekben nyilvánul meg, hanem szerkezeti változás is jön, az alapellátásnál a háziorvosokat, a házigyermekorvosokat és a fogorvosokat is érinti ez. A célja az, hogy a praxisközösségek által jobban tudjanak igazodni a területi igényekhez, és jobban ki tudják szolgálni az ott élőket. A helyzet még kidolgozatlan, most folyik a háttérmunka, amely megadja a majdani praxisközösségek működési kereteit" – ecsetelte Gerle János.

Aki az emelt szintű praxisközösségbe belép, 100 százalékos többletforráshoz juthat, "szerencsés esetben" még a fogszakorvosok, szájsebészek is hozzáférhetnek ehhez a lehetőséghez.

Ha valaki nem vesz részt a praxisközösségben, a bértámogatásnak csak a 30 százalékát kapja meg – tette világossá Gerle János.

A plusz pénz áprilisban érkezhet, de januárig visszamenőleg, de ez a teljes egészségügyi ellátórendszerre is vonatkozik.

Megjelent a kormányhatározat

Közben a kedd este megjelent Magyar Közlönyben szerepel az a kormányhatározat, amivel plusz forrást biztosítanak a fogászati ellátás számára a béremelés érdekében.

A kormány 24,5 milliárd forintot csoportosított át erre a kiadási többletre a Járvány Elleni Védekezési Alap terhére.

Címlapkép forrása: MTI/Czeglédi Zsolt