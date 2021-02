Hamarabb kikecmereghez az EU a koronavírus-válságból, mint azt hittük

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Európa továbbra is a koronavírus-járvány szorításában van, az esetszámok ismételt növekedése és a koronavírus új, fertőzőbb törzseinek megjelenése miatt számos tagállamnak újra be kellett vezetnie, illetve szigorítania kellett a járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket - írja közleményében az Európai Bizottság. Ugyanakkor EU-szerte elkezdődött a védőoltások beadása, ami óvatos optimizmusra ad okot. A járvány megfékezésére irányuló intézkedések enyhülésével a gazdasági növekedés is helyreáll.