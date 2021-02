Amerika elvesztette Európát a Kína-elleni új hidegháborúban? Az EU önzése nem tetszik Bidennek

Az Egyesült Államok célja, hogy nemzetközi koalíción keresztül gyakoroljon nyomást Kínára káros kereskedelmi gyakorlatának felfüggesztésére. Joe Biden elnök az EU-val is számol a partnerek között, az EU azonban a Kínával frissen megkötött kereskedelmi egyezményével beleköpött a levesbe: nyilvánvalóvá tette, hogy gazdasági érdeke sokkal fontosabb, mint szövetségese geopolitika víziója. A Fitch Solutions elemzésében azt járja körbe, hogy mennyire zavar be a Kína-ellenes összefogás építésébe az EU-Kína megállapodás.

Kína már jó pár éve az Egyesült Államok első számú riválisává lépett elő, és az utóbbi években az addig simulékony diplomáciai kapcsolatok is erőteljesen romlanak. Donald Trump nyíltan beleszállt a kínai vezetésbe, Joe Biden pedig azt ígérte, hogy összevonja a szövetségeseket egy Kína-ellenes nemzetközi koalícióba. Kézenfekvőnek tűnt, hogy az EU ennek a nemzetközi koalíciónak a része lesz,

ehhez képest az Unió december végén bejelentette, hogy hosszú éves tárgyalás után tető alá hozott egy kereskedelmi egyezményt Kínával.

Az Átfogó Megállapodás a Beruházásokról (Comprehensive Agreement on Investment, CAI) egyelőre elvi nyilatkozat formájában létezik, a megszövegezése és hónapokat is igénybe vehet. A kérdés csak az, mennyire zavar ez be az amerikai-kínai szembenállásba, és milyen előnyökkel kecsegtet Európa és Kína számára? Ezeket járta körbe a Fitch Solutions elemzéseiben.