Figyelmeztetnek a tudósok: örökre velünk maradhat a koronavírus

Az elmúlt hetekben Dr. Anthony Fauci, a Fehér Ház koronavírus-főtanácsadója, Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója és Mike Ryan, a WHO igazgatója is figyelmeztetett arra: hogy lehet, hogy soha nem sikerült véglegesen legyőzni a koroanvírust.

Most David Heymann, a London School of Hygiene and Tropical Medicine infektológus professzora figyelmeztetett: a koronavírus népbetegség lehet hosszabb távon. Hasonló megállapítást már a tavalyi év végén is tett.

„Jelenleg a hangsúly az életmentésen van, ami helyes, illetve hogy meggátoljuk a kórházak páciensekkel való túlterhelődését, ez lehetséges lesz a jövőben” – mondta Heymann a vakcinákkal kapcsolatosan.

Hozzátette: a tömeges immunizáció még időbe telik, hiszen hiába jelentek már meg a vakcinák a gazdag országokba, egyes szegényebb országokba még egyetlen egy dózis nem érkezett.

Az Economist Intelligence Unit szerint 2022 közepére lesznek immunizálva a fejlet gazdaságok lakói, míg az alacsonyabb jövedelmű országokban ez akár 2024-re is kitolódhat.

„A tudományos igazság az, hogy ilyen sok fertőzöttel világszerte, a vírus folyamatosan mutálódni fog” – mondta Jeremy Farrar, a Wellcome igazgatója, aki a brit vészhelyzeti tudományos tanács tagja is.

Hozzátette: „az, hogy együtt élünk a vírussal, nem jelenti azt, hogy nem tudjuk irányítani. Tanulnunk kell 2020 leckéiből és gyorsan cselekednünk kell. Minden nap számít”.

Azt is elmondta, hogy más súlyos betegségekkel is együtt él az emberiség, ilyen például a HIV, melyet megtanultunk a helyén kezelni a megjelenése óta.

Címlapkép: Getty Images