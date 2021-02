Megszólaltak a hitelminősítők: jó helyen van a magyar adósbesorolás

Változatlanul az eddigi BBB szinten hagyta a magyar adósbesorolást a Fitch stabil kilátás mellett – közölte a hitelminősítő péntek késő este. A cég szerint az eddigi osztályzat jól egyensúlyoz az erőteljes gazdasági növekedés és az átlagnál magasabb adósságráta között. A cég szakértői szerint a válságot követően 2021-től újra csökkenő pályára állhat az adósságráta. Az S&P szintén mára időzítette felülvizsgálatát, de ugyancsak változatlanul hagyta a magyar besorolást hasonl szinten stabil kilátás mellett.

A Fitch szakemberei szerint a jelenlegi BBB besorolásunk a magyar gazdaság erős strukturális pozícióját tükrözi, elsősorban a versenytársakhoz képest intenzív GDP-növekedést hangsúlyozzák az utóbbi évekből. Ezt valamennyire ellensúlyozzák a versenytársaknál magasabb államadósság, az unortodox gazdaságpolitikai lépések és a kormányzati mutatók romlása. A stabil kilátást elsősorban arra alapozzák, hogy a gazdaság várhatóan visszatér majd a növekedési pályára a tavalyi megtorpanás után és az adósságráta is csökkenésnek indul 2021-től. Az S&P szintén azt emeli ki, hogy az év közepétől a gazdaság visszatérhet a növekedési pályára szintük, az alapforgatókönyvhöz képest kockázatot jelent az oltások lassabb tempója és az uniós források esetleges akadozó felhasználása.

A Fitch szakemberei kiemelik, hogy a járvány átmenetileg jelentősen rontotta a magyar költségvetés helyzetét, 2020-ban a GDP 8,9%-a lehetett a deficit, ami meghaladja a hasonló besorolású országok 5,3%-os átlagát. A közgazdászok szerint a fiskális élénkítés 2021-ben is folytatódik majd, a hiány a nemzeti össztermék 6,4%-ára csökken, és még 2022-ben is 6,1% lesz. Hasonlóan vélekedik az S&P is: ha lassan is, de a kormány igyekszik majd visszatérni a költségvetési fegyelemhez, az adósságráta pedig a GDP 80%-a körül stagnálhat a tavalyi megugrás után.

A Standard & Poor’s meglátása szerint három negatív irányú kockázat van, melyek a besorolás vagy a kilátás romlását okozhatják:

ha a költségvetési bizonytalanság a vártnál nagyobb lesz a következő két évben,

ha csúszik az uniós források felhasználása,

ha az MNB eltávolodik a szabadon lebegő árfolyamrendszertől és egyre komolyabban beavatkozik a devizapiacon.

Ezzel ellentétes, pozitív hatásrt válhatnak ki az alábbiak:

ha a vártnál gyorsabban tér vissza Magyarország a költségvetési fegyelemhez,

ha javul az uniós források felhasználása, ami erőteljesebb GDP-növekedéshez vezet.

A Fitch azt gondolja, hogy esetleges negatív irányú lépéshez vezethet az adósság tartós emelkedése, illetve az üzleti környzeet romlása, míg ezzel ellentétben, ha a vártnál gyorsabban térünk vissza a fegyelmezett fiskális politikához és csökkenő adóssághoz, illetve javulnak a középtávú növekedési kilátásaink, akkor kilátásjavítás vagy felminősítés jöhet akár.

A Fitch szerint a tavalyi 6,2%-os GDP-visszaesést követően 2021-ben 4,9%%-kal növekedhet a magyar gazdaság, majd 2022-ben 5,5%-os bővülés jöhet elsősorban az EU helyreállítási alapjának felhasználása és az új uniós költségvetés eredményeként. Kiemelik, hogy a magyar gazdaság erőteljesen függ az autóipartól, mely tavaly szintén visszaesett, ugyanakkor

Magyarország Európában jó helyzetben van, hogy az elektronikus autózás és az akkumultárgyártás egyik fellegvára legyen.

Az S&P szerint a 2020-as 6,3%-os GDP-visszaesést idén 4,6%-os visszapattanás követheti, majd 2022-ben 3,5%-ra lassulhat a növekedés. Főleg utóbbiban van jelentős eltérés a két hitelminősítő értékelése között. A költségvetési hiány a tavalyi 8,7%-ról idén is csak a GDP 6,9%-ára csökken majd, illetve még 2022-ben is 5,5% lesz a cég közgazdászai szerint, vagyis

belátható időn belül nem tér vissza a 3% alatti deficittel járó fegyelmezett költségvetés, emiatt pedig az adósságráta is a GDP 80%-a körül stagnálhat.

Szintén az S&P szakemberei emelik ki elemzésükben, hogy az idei év közepétől visszatérő gazdasági növekedés mellett a 2022-es választások előtt ismét romolhat a magyar kormány és az Európai Unió viszonya

