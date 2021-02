Merkely: már négymillió magyar átesett a koronavírus-fertőzésen

Akár négymillió magyaron is átmehetett már a koronavírus-fertőzés Merkely Béla, a SOTE rektora szerint, aki Marofka Ferenccel, az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának tisztviselőjével beszélgetett egy tegnap közzétett podcastben.

A podcastet kielemző Index azt írja, hogy a két szakember csaknem háborús helyzetről beszélt a Covid kapcsán. Mint mondják: egyesek szerint az EU-s vakcinastratégia megbukott, melynek már a védőeszköz-beszerzések kapcsán voltak előjelei 2020-ban.

Beszéltek az EU-AstraZeneca csörtéről is és az is elhangzott, hogy az EU célja, hogy a felnőtt lakosság 70%-a be legyen oltva a nyárra.

Szóba került a Szputnyik-vakcina is, melynek uniós vizsgálata zajlik jelenleg. A szakemberek ismertették: a klinikai vizsgálatok ugyan orosz szabályok szerint zajlanak, ám a gyártás minőségét egy német cég garantálja, Németországban. A magyar hatóságok is ugyanilyen szigorú szabályok szerint vizsgálták a Szputnyik gyártását.

Sor került a vakcina mellékhatásainak tisztázására is: Merkely Béla elmondta, hogy egyetlen egy esetről tud csak, amikor anafilaxiás sokkot kapott az egyik páciens Magyarországon.

Merkely arról is beszélt, hogy szerinte azoknak, akik kaptak oltást vagy átestek a betegségen, meg kell adni a részleges szabadságot a korlátozások nélküli a mozgásra. Hozzátette:

már négymillió magyar átesett szerinte a fertőzésen.

Címlapkép: MTI Fotó/Balogh Zoltán