Müller Cecília: közösségi terjedésnek indult a mutáns koronavírus Magyarországon

16 000 főt oltottak tegnap be Magyarországon háziorvosoknál első adagos vakcinával. Tegnap az AstraZeneca vakcinájával oltottak a háziorvosok, a jövő héten már emellett Pfizerrel is fognak oldani. Csütörtökön Modernával és második körös vakcinákkal is oltottak az idősotthonokban. Itt mindenki megkaphatja az oltását, aki kérte.

A mai nap kezdődik az oltás a Szputnyik V-vel. 560 fővárosi praxis orvosa, fejenként 5 főnek adja be majd a védőoltást. 2800 Szputnyik V eloltására van lehetőség első körben. Felkerült a Szputnyik V tájékoztatója is a lakossági tájékoztató oldalra.

A Szputnyik V alkalmazási előiratában az áll, hogy 18 év fölött bárki megkaphatja, vajdasági magyarokat nagy számban, különösebb mellékhatás nélkül oltották már be ezzel a vakcinával. Bizonyos krónikus megbetegedések esetén kellő elővigyázatossággal kell beadni a vakcinát, ezeknél a betegségcsoportoknál nem alkalmazzák a vakcinát. Korhatár viszont nincs erre a vakcinára. Az új információk alapján ezek a dolgok változhatnak.

Müller Cecília elmondta: a sorban a 70-75 évesek jönnek az oltatásban.