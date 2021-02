Orbán Viktor: nem kell tovább szigorítani

Ha a kínai vakcinával is el tudunk kezdeni oltani, akkor húsvétig mindenkit be tudunk oltani, aki regisztrált, ez közel 2,5 millió ember. Júniuse elejéig pedig 6,8 millió embert tudunk beoltani - mondja Orbán. Kiemeli, hogy egyelőre nem tudjuk, meddig hatásosak a vakcinák, most a vizsgálatok alapján ez hosszabb idő lehet, mint a korábban várt 6 hónap, ezért a "portyázók és a fürkészek" továbbra is igyekeznek több vakcinát szerezni a világban.