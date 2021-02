Újra focimeccsre, konferenciára, színházba járni? Élesben kezdik a teszteket a hollandok

Több százan egy csarnokban vagy egy futballstadionban a koronavírus-járvány ellenére? Hogy ez egyáltalán működhet-e, és ha igen, milyen feltételek mellett, arról Hollandiában végeznek kísérleteket.

Jövő hét hétfőn az utrechti Beatrix Színházban közel 500 résztvevő gyűlik össze egy szakmai konferencián, a rá következő héten közönség előtt egy kabarettelőadást tartanak.

De nem csak ott, hanem más helyszíneken is nagyobb közönség előtt tartanak kísérleti jelleggel rendezvényeket, például focimeccseket 1500 néző előtt és az amszterdami Ziggo Dome-ban showműsorokat, szabadidőparkokban pedig szabadtéri rendezvényeket tartanak majd.

Erről egyezett meg a rendezvényszervező szakma az egészségügyi minisztérium, egészségügyi szervek és más hivatalok. A cél az, hogy koronavírus-biztos és megbízható rendezvénykoncepciót dolgozzanak ki, ahol nagyobb, akár több száz fős publikum is jelen lehet.

A szabályok szigorúak, minden résztvevőnek egy legfeljebb 48 órával korábban készült negatív koronavírus-tesztet kell tudnia igazolni, a helyszínen kikérdezik a résztvevőket a szimptómákról, és lázat is mérnek, de ha szükséges, a helyszínen gyorstesztet is elvégeznek. A résztvevőket arra is kötelezik, hogy 5 nappal az esemény után egy újabb koronavírus-tesztet végeztessenek el.

Ezeken felül a résztvevők az események alatt egy mozgási szenzort viselnek majd, amellyel követhető, hogy hol tartózkodtak. Az összegyűjtött adatokat kutatóintézetekben értékelik ki.

