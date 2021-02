Koronavírus: új, egészen más képet mutató adat jött a brit-variáns magyarországi jelenlétéről

A magyar járványügyi adatok utóbbi napokban tapasztalható stagnálását, romlását a szakemberek szerint a koronavírus brit mutációjának hazai terjedése okozza. A Neumann Labs PCR vizsgálatai (amelyek képesek kimutatni a koronavírus újonnan megjelent variánsait) azt mutatják, hogy a koronavírus-pozitív esetek felét már a brit mutáns okozza. Dél-afrikai vagy brazil variánst eddig nem találtak.

A hivatalos jelentések eddig elenyészően kevés brit-variánsra utaltak, ehhez képest a Neumann Lab mai bejelentése az első erős bizonyítéknak látszik arra, hogy a koronavírus fertőzőbb változatának elterjedése a felelős a magyar járvány gyorsulásáért. Igaz, ezt lehetett sejteni a legutolsó hivatalos nyilatkozatok alapján is, ugyanakkor azokhoz nem tartozott adat, illetve a korábbiak még szórványos jelenlétre utaltak. Müller Cecília országos tisztifőorvos ugyanis a hétvégén is úgy nyilatkozott, hogy Magyarországon eddig 69 esetben azonosították a brit mutánst, és jelenleg is 35 gyanús esetet vizsgálnak. Erre alapozva viszont kijelentette, hogy a brit-variáns felelős a járványügyi helyzet romlásáért.

A Neumann Labs közleménye úgy fogalmaz, hogy a diagnosztikai laboratórium frissen elvégzett koronavírus-vizsgálatai azt mutatják, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei okkal tulajdonítják a járványgörbe utóbbi napokban tapasztalható stagnálását, romlását a brit mutánsnak, hiszen a cég által frissen elvégzett vizsgálatok fele már ezt a variánst mutatta ki a magyar fertőzötteknél.

„Az utóbbi időben a koronavírus különböző mutációi kezdtek el terjedni világszerte, melyek átírhatják a járvány elleni védekezés eddigi forgatókönyvét is. Éppen ezért lehet kulcsfontosságú, hogy információnk legyen arról, hogy a koronavírusos-betegeket melyik variáns fertőzte meg. Minden olyan mintát, amiben erős fertőzést találunk, megvizsgálunk, hogy a brit variáns vagy egy ahhoz némileg hasonló úgynevezett európai variáns, vagy pedig a dél-afrikai/brazil variáns jelen van-e benne. Az általunk vizsgált minták között dél-afrikai/brazil variánst eddig nem találtunk. A variáns vizsgálatot az elsődleges PCR pozitív/negatív eredmény után 24 órán belül adjuk ki a páciensek számára” – hívta fel a figyelmet Nyíri Miklós, a Neumann Labs ügyvezetője.

Címlapkép: Getty Images