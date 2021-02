Óvatosabbak lettek a magyarok, romlott a fogyasztói bizalom

A GKI fogyasztói bizalmi index februárban, a januári 5,5 pontos emelkedést követően, annál lényegesen kisebb mértékben, 1,1 ponttal csökkent (-34,9 pontra).

A fogyasztói bizalmi index összességében az áprilisi zuhanásának még 40%-át sem dolgozta le, s jóval elmarad a válság óta elért júliusi csúcsától (-26,9 pont). Igaz, a januári emelkedés már azt sugallta, hogy a koronavírus-járvány közelgő végét remélve a lakosság optimizmusa emelkedni kezd, de a mai adat jelzi: ez a folyamat nem feltétlenül lesz töretlen.

Februárban a lakosság a pénzügyi helyzetét és a megtakarítási lehetőségét rosszabbnak, a munkanélküliséget és a magyar gazdaság helyzetét viszont jobbnak látta, mint januárban. A fogyasztók tehát saját pénzügyi helyzetüket az előző hónaphoz képest romlónak tartották. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése viszont január után februárban is javult. Áprilisban a legnagyobb mértékben a munkanélküliségtől való félelem erősödött, a nyári javulást ősztől a félelem újabb terjedése követte. Ez februárban örvendetes módon csökkent, de így is csak jóval az átlag alatti mértékben mérséklődött áprilisi megugrásához képest. A lakosság saját jövőbeli megtakarítási képességét januárban jelentősen javulónak érezte, ez azonban most februárban az őszre jellemző szint alá esett. Erősödtek az inflációs várakozások, bár nem érték el a decemberi szintet. Erősen romlónak érezte a lakosság a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét.

A lakossági fogyasztás egyébként decemberben kellemetlen meglepetést produkálva esett, és a januári előzetes adatok sem erősek.

A GKI egyébként az adatfelvétel módszerét kényszerűségből 2020 áprilisától júliusáig, majd 2021. januárjától ismét változtatni kellett. A személyes interjúk helyett a terepmunka ellehetetlenülése miatt újra online felmérésre kellett átállni.

Címlapkép: Getty Images