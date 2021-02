Pandémia-törvénytervezetet fogadott el a cseh kormány

Országos járvány idején a kormányt rendkívüli intézkedések meghozatalára felhatalmazó törvénytervezetet fogadott el hétfőn a cseh kormány - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök a kormány hétfői ülése utáni sajtótájékoztatón Prágában.

Az úgynevezett pandémiai törvény gyorsított elfogadása a kormányban és a parlamentben egyike volt azoknak a feltételeknek, amelyeket a regionális elöljárók kértek vasárnap a kormánytól azért, hogy egységesen lehetővé tegyék az új szükségállapot két hétre, február 28-ig való kihirdetését. Jan Hamácek kormányfőhelyettes újságíróknak azt mondta, hogy a törvénytervezetet haladéktalanul a képviselőház elé terjesztik jóváhagyásra.

A pandémia-törvénytervezet az egészségügyi minisztérium dolgozta ki, és a belügyminisztérium kiegészítette.

Politikusi és jogászi vélemények szerint amennyiben már létezne Csehországban egy pandémia-törvény, a mostanihoz hasonló súlyos járványok idején nem kellene a közéletet jelentősen korlátozó szükségállapotot kihirdetni.

A pandémia-törvény tervezete feljogosítja az egészségügyi minisztériumot, hogy korlátozó intézkedéseket foganatosítson például a tömegközlekedésben, a kereskedelemeben, a szolgáltatások vagy a tömeges rendezvények terén. A tervezet szabályozza azt is, hogyan kapcsolható be a járvány elleni küzdelembe a hadsereg, a rendőrség, a tűzoltóság, s milyen módon lehet ezekre a célokra felhasználni a állami költségvetési pénzeket.

A kormány jogosultságot nyerne, hogy saját maga rendeljen el országos veszélyhelyzetet nemcsak járványok, de például rendkívüli szárazság, vagy más természeti katasztrófák idején is. A szükségállapot kihirdetésére akkor kerülhetne sor, ha az országot ennél nagyobb veszélyek fenyegetnék. A biztonság érdekében ezen felül magasabb fokozatú készültségi állapot is - akár hadiállapot is - bevezethető. A pandémia-törvény az úgynevezett alkotmányos törvények közé fog tartozni, amelyek elfogadására a képviselőházban és a szenátusban is háromötödös többségre van szükség.

Címlapkép: Getty Images