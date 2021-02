Végre tisztán látunk: kiderül, mennyire fáj a gazdaságnak a második hullám

A héten érkezik a negyedik negyedéves magyar GDP-adat, amelyből megtudhatjuk, hogy a második hullám és a lezárások milyen hatást gyakoroltak a gazdaságra az októberrel kezdődő negyedévben. Azt már a külföldi példákon is láttuk, hogy a második hullámnak sokkal enyhébb a gazdasági hatása, mint az elsőnek, de kedden végre számszerűen is megtudjuk, mekkora volt a visszaesés Magyarországon. Ezen kívül számtalan fontos makrogazdasági adat érkezik a héten, egyik nap sem fogunk unatkozni.

Hétfőn itthon még nem tetőznek az izgalmak, az építőipari statisztikákat közli a KSH, ezen kívül az MNB tart szokásos módon fx-tendert. A világgazdaságban is bemelegítő nap lesz a hétfő a hatalmas adatdömping előtt: japán GDP adat, eurózónabeli ipari statisztikák érkeznek, valamint az eurót használó országok pénzügyminiszterei ülnek össze.

Kedden aztán már alig tudjuk hova kapni a fejünket: reggel érkezik a bevezetőben is említett magyar GDP-adat, és érkezik még a régióból két másik országból is, így azonnal össze tudjuk vetni a magyar gazdaság teljesítményét a régiós versenytársakéval. Az említett adatokon kívül még több európai ország közöl GDP-statisztikát, mi csak a legrelevánsabbakat emeltük ki már így is hosszú táblázatunkban. Az EU által közölt részletes GDP adat délelőtt pedig tartalmazza majd immár az összes országra bontva a negyedik negyedéves teljesítményeket. Ezen kívül lesz még egy Zew-index is, fél szemmel arra is érdemes lesz figyelni, mert az már 2021 első negyedévéről árulkodik.

Szerdán sem szusszanunk sokat, itthon az MNB közli a negyedik negyedéves háztartási és kormányzati pénzügyi számlákat, külföldön pedig az Egyesült Államokra figyelünk: kiskereskedelmi statisztikák érkeznek, magyar idő szerint este 8-kor pedig a Fed Nyíltpiaci Bizottságának jegyzőkönyve borzolhatja fel a kedélyeket (vagy épp adhat egy lökést a piacoknak). Utóbbira mindenképpen érdemes odafigyelni.

A csütörtökkel Magyarországon véget ér a hét, már ami az előzetesen betervezett közléseket illeti: a nemzetközi tartalékok januári alakulását közli az MNB, ezen kívül az ÁKK szokásos kötvényaukciójára, valamint az MNB kvázi-kamatdöntő egyhetes betéti tenderére figyelünk. A régióban a lengyel ipar januári teljesítményét említhetjük a fontosabb események között, ezen kívül EKB-jegyzőkönyv, valamint a heti amerikai segélykérelmek száma érkezik - ez utóbbi akkor igazán fontos, ha a trendtől eltérő, meglepő adatokat közölnek (bőven volt erre példa az elmúlt hónapokban).

Pénteken sem lesz még hétvége-hangulat a világban, a brit kiskereskedelmi statisztika után sorra érkeznek a februári beszerzésimenedzser-index adatok: sorrendben a francia, a német, az eurózónabeli és az amerikai.

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy az előre tervezett eseményeken felül számos hír érkezhet, amelyiknek jelentős piacmozgató és reálgazdasági hatása lehet. A vakcinahírekre, valamint az oltással kapcsolatos fejleményekre ezen a héten is odafigyelünk, de az amerikai bel- és külpolitika alakulása is szolgálhat fontos, előre nem látott fejleményekkel.

Címlapkép: Getty Images