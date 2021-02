Elindult az újranyitásról szóló konzultáció, ezt a 7 kérdést tette fel a kormány

Elindult az újraindításról szóló konzultáció - közölte a kormany.hu szerda este. Csak regisztráció után, a megadott email címre küldött megerősítő levélre kattintva lehet kitölteni a kérdőívet. A konzultáció hét kérdésből áll, amit mi most megmutatunk.

A kormány azért dolgozik, hogy a járvány megfékezésével mielőbb újra lehessen indítani az életet hazánkban. Szeretnénk kikérni erről a magyarok véleményét, ezért konzultációt kezdeményezünk az újraindításról - olvasható a kormányzati portálon. A kérdőívet a vakcinainfo.gov.hu és a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon is ki lehet kitölteni.

A hét kérdés megválaszolása előtt a kérdőíven ez az ismertető található:

"Magyarország hónapok óta keményen küzd a koronavírus ellen. A járványnak még nincs vége, és ez mindannyiunknak sok nehézséget okoz. Az oltási program elindulásával azonban új szakaszba léptünk. Vannak, akik azt gondolják, hogy az oltások beadásával egy időben elkezdődhet a korlátozások feloldása is. Mások óvatosságra intenek, mert a járvány Európában újra felszálló ágban van. Szeretnénk megtudni az Ön véleményét is, ezért kérjük, töltse ki az alábbi kérdőívet!"

A kérdések pedig:

Egyesek szerint a járványügyi korlátozó intézkedéseket fokozatosan, lépésről lépésre fel lehet oldani. Mások szerint ezt csak a járvány végén, egy lépésben lehet megtenni. Ön mit gondol erről? Itt két válaszlehetőség van: fokozatosan lehet feloldani a korlátozásokat; vagy a járvány végén, egy lépésben kell feloldani őket. Azok, akik beoltatják magukat vagy átestek a betegségen, védettségi igazolványt kapnak. Vannak, akik támogatják, hogy az ilyen igazolvánnyal rendelkezők felmentést kapjanak egyes korlátozó intézkedések alól. Ön mit gondol erről? Támogatni vagy ellenezni lehet. Vannak, akik szerint – amint a járványügyi helyzet engedi – az első lépések között enyhíteni kell az este 8 óra utáni kijárási tilalmat. Ön egyetért ezzel? Igen vagy nem válasz adható. Vannak, akik szerint – amint a járványügyi helyzet engedi – az első lépések között újra kell indítani az éttermeket és a szállodákat is, szigorú biztonsági szabályok betartása mellett. Ön egyetért ezzel? Igen vagy nem válasz adható. Vannak, akik szerint – amint a járványügyi helyzet engedi – az első lépések között újra kell indítani a sportlétesítményeket (pl. uszodákat, tornatermeket, konditermeket), szigorú biztonsági szabályok betartása mellett. Ön egyetért ezzel? Igen vagy nem válasz adható. Vannak, akik szerint a rendezvények, koncertek, fesztiválok, illetve sportesemények látogatását meg kell engedni azoknak, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Mások szerint ezeket az eseményeket nem szabad megrendezni vagy látogathatóvá tenni, amíg a járvány véget nem ér. Ön mit gondol? Két válasz adható: védettségi igazolvánnyal látogathatók ezek az események; vagy nem szabad ezeket az eseményeket látogathatóvá tenni a járvány végéig. Vannak, akik azt javasolják, hogy a járvány elmúltáig Magyarország területére csak olyan külföldiek léphessenek, akiket beoltottak vagy rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Ön egyetért ezzel? Igen vagy nem válasz adható.

A kérdések többsége a fokozatos feloldással kapcsolatos hozzáállást firtatja. Vagyis azt, hogy egyes részterületeken (esti kijárás, vendéglátás stb.) vagy egyes csoportoknak ("védettek") jöjjön-e lazítás. ez alapján arra következtethetünk, hogy a kormány igyekszik minél hamarabb legalább kis mértékű lazításokat bevezetni. Ezzel egybevág Parragh László MKIK-elnök ma délután a Portfolio-nak adott nyilatkozata, amiben - bizonyára nem teljesen függetlenül a kormányzati törekvésektől - azt mondta, hogy a korlátozó intézkedéseket március második felében vagy április elején lehet elkezdeni feloldani.

Miről is szól ez az egész?

Orbán Viktor két héttel ezelőtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évindító eseményén jelezte: a kormány február közepén indít egy online konzultációt a nyitás kérdéséről azért, hogy felmérje, mit gondolnak az emberek arról a kérdésről, hogy mikor indulhat újra az élet. Van vakcina, szóval van miről beszélni - vélekedett akkor.

Ugyanezen az eseményen a miniszterelnök azt is mondta, hogy

ha február közepén lebonyolítjuk a konzultációt, akkor döntések születhetnek március elsejével, április elsejével, vagy harmadikával, ami a húsvét. És akkor már biztosan szabadabb életünk lehet, mint a mostani, ha addig fegyelmezetten tartjuk a szabályokat.

Ezt megelőzően januárban a kormány több tagja többször is belengette a nyitás lehetőségét, és egyre inkább az újranyitás melletti érveket hangoztatták a kormányzat illetékesei.

Most úgy tűnik tehát, hogy a konzultáció következő két hétben kialakuló eredménye alapján dönt a kormány az esetleges újranyitásról és annak módjáról. Ennek kapcsán érdemes megemlíteni, hogy legújabb számításaink azt mutatták:

április elejéig, húsvétig még relatív alacsony lesz a magyar lakosság vakcinákkal való átoltottsága és így a korlátozások nagy részének feloldása még fokozott kockázatokkal járna.

Ha a kormány a vakcinázottságra építve alakítaná ki az újranyitási stratégiáját, akkor megítélésünk szerint egyre inkább búcsút inthetünk a húsvét előtti nyitásnak. Április közepe körülre juthat oda a kormány, hogy a korlátozások fokozatos feloldását megkezdje, aztán ahogy fut fel az átoltottság, úgy szélesítse ki a lazításokat.

Korábbi cikkünkben azt is bemutattuk a Portfolio unikális modelljére alapozva, hogy az az egyik fő - sokaknak talán meglepő - következtetésünk, hogy a kormány helyett valójában inkább a magyar emberek döntik el, hogy mikor oldhatók fel a korlátozások éppen azzal, ahogy a vakcinákhoz, azok között is a keleti vakcinákhoz hozzáállnak. Ha ugyanis a milliós tételben megérkező orosz és kínai készítményekkel csak viszonylag kevesen élnének, akkor április elejéig még nem tudna olyan magasra futni az átoltottság, hogy biztonságosan fel lehessen oldani a legtöbb korlátozást, így annak potenciális ideje is legalább néhány héttel későbbre tolódhat.