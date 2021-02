Hétéves csúcsra ugrott a magyar államadósság

In English

2020 végén 81%-os volt a GDP-arányos államadósság Magyarországon, derül ki a Magyar Nemzeti Bank mai jelentéséből. Egyetlen év alatt 15 százalékponttal emelkedett a mutató, ezzel az utóbbi hét év adósságcsökkentése tűnt el. Az államháztartásnak a tavalyi negyedik negyedévben a GDP 14,7%-át kitevő finanszírozási igénye keletkezett, ami történelmi rekordnak számít.

Az MNB friss adatai jól jelzik, hogy a koronavírus-válság alatt óriási kiköltekezést folytatott a kormány. Az év egészében magas volt az államháztartás finanszírozási igénye, ezen belül pedig az év vége haladva egyre nagyobb negyedéves hiányok halmozódtak fel. Ennek lett egyenes következménye az államadósság meredek emelkedése. A megugráshoz az is hozzájárult, hogy a kormány még annál is több adósságot vállalt fel, mint ami a 2020-as év megfinanszírozásához szükséges.

Az államháztartási egyensúly felborulását jelzi, hogy a negyedik negyedévben a finanszírozási igény a GDP 14,7%-át tette ki (szezonálisan igazítva), ennél magasabb számot egyetlen egyszer, 2002-ben láttunk. Az utolsó négy negyedév államháztartási finanszírozási igénye GDP-arányosan 8,1% volt, 13 éve a legmagasabb.

Eközben a háztartások megtakarítási motívumai erősödtek, ebben a koronavírus-járvány miatti fogyasztói bizalomcsökkenés, illetve esetenként a vásárlási lehetőségek hiánya játszik szerepet. Így a lakosság finanszírozási képessége tavaly a GDP 6%-át tette ki. Ugyanakkor ez az emelkedése sem tudta megakadályozni, hogy az állam és a háztartások együttes finanszírozási igénye ne csússzon a negatív tartományba. erre utoljára 2011-ben volt példa.

Az egyensúly látványos felborulása mégsem olyan ijesztő, mint a pénzügyi válság idején. A várakozások szerint a magyar gazdaság a koronavírus-járvány után gyorsan visszanyeri növekedési képességét (erre már a tegnap megjelent GDP-adatok is utaltak), így az államháztartási egyensúly könnyebben helyreállhat, mint amikor súlyos strukturális problémák is terhelték a büdzsét. Az államadósság jövőre állhat igazán fundamentálisan ereszkedő pályára (de némi csökkenést már az idén is mutathat), a költségvetésben pedig a fő kérdés az lesz, hogy a sok évre elhúzódó nagy beruházások mennyire terhelik meg tartósan az államkasszát, lesz-e elegendő tér visszavenni a költekezésből.

