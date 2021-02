Koronavírus-vakcinák: már postázzák az oltási behívókat

A Nemzeti Népegészségügyi Központ elkezdte kiküldeni a krónikus betegeket részére az oltási behívókat.

A legidősebbek mellett megkezdődött a 60 év alatti krónikus betegek oltása is: ez már egy szélesebb kör, így nem a háziorvos hívogatja egyesével a betegeket, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatja az érintetteket arról, hogy hamarosan beoltják őket. Az alábbi levelet a Pénzcentrum egyik krónikus beteg olvasója kapta:

Forrás: Pénzcentrum

Az NNK a levélhez egy beleegyező nyilatkozatot is csatolt, amit előre ki kell tölteni az oltás beadása előtt. Ilyet vélhetően mindenki fog kapni, akit beoltanak, hiszen a rendelőkben gyorsabban haladhat az adminisztráció, ha a pácienseket nem a helyszínen kell kikérdezni. A személyes adatok mellett többek között a krónikus betegségekről kell nyilatkozni, illetve az allergiáról, valamint az esetleges várandósságról, korábbi, két héten belüli védőoltásról.

Magyarországon jelenleg 5 vakcinának van engedélye, hármat, a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca készítményét az EU engedélyezte, további kettő pedig egyelőre az OGYÉI engedélyét kapta meg. A Pénzcentrum olvasójával nem közölték a levélben, hogy melyik vakcinát fogja megkapni, de támpontot adhat a koronavirus.hov.hu-n elérhető tájékoztató. E szerint február második hetében kezdődött meg a regisztrált 60 év alatti krónikus betegek oltása, akik az AstraZeneca vakcináját fogják megkapni.

Itt az oltási terv

Február 5-én számoltunk be róla, hogy kiszivárgott a részletes oltási terv, amely szerint 7,3 millió személyt olthatnak be Magyarországon (a 18 év alattiak nélkül), ebből

CSAKNEM 3 MILLIÓAN TARTOZNAK VALAMELY KIEMELT KOCKÁZATÚ, CSAKNEM 4,4 MILLIÓAN PEDIG A KIEMELT KOCKÁZATTAL NEM RENDELKEZŐ 18-59 ÉVES CSOPORTBA.

A táblázatban látható kritikus infrastruktúrában dolgozók közé például a közművek, az agrárgazdasági szektor és a közlekedés is beletartozik. Aki nem oltatja be magát akkor, amikor az ő csoportja van soron, később is kaphat vakcinát, ha éppen rendelkezésre áll. Számos kormányzati nyilatkozat alapján az oltáshoz regisztrálni kell, amit bárki megtehet a vakcinainfo.gov.hu oldalon, a 60 év felettiek pedig postán is megtehetnek.

Címlapkép: Getty Images