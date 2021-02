Újabb kivétel az oltási rend alól: bővül azok köre, akik soron kívül kaphatják meg a vakcinát

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kezdeményezésére az egyik vezető áruházlánc logisztikai központjaiban már zajlik az országos felmérés arról, hogy a napi fogyasztású élelmiszer- és italtermékek elosztásával, mozgatásával megbízott alkalmazottak közül hányan élnének a soron kívüli, koronavírus elleni oltakozás lehetőségével, de ők még nem választhatnak a vakcinák közül – tudta meg a Magyar Nemzet. A soron kívüli oltási tervhez várhatóan a többi lánc logisztikai központjaiból is csatlakoznak, illetve a raktári dolgozók után a boltok pultjainál kiszolgáló személyzetre is átterjedhet a program.

A lapnak a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke világította meg a hátteret: az Operatív Törzs bízta meg a NÉBIH-et, hogy mérje fel: az országos oltási tervben prioritásként kezelt létfontosságú létesítmények dolgozói kívánják-e magukat „idő előtt” beoltatni. Az élelmiszerláncok frissáru-elosztó, központi épületei ilyen létfontosságú egységek.

Bubenkó Csaba emlékeztetett: a szakaszokra bontott oltási terv megjelenése után már kezdeményezték, hogy az ötödikként sorra kerülő bolti alkalmazottak előrébb kerülhessenek a lakossági vakcinaprogram besorolásában, főleg amiatt, mert az országos ellátási láncban kiemelt szerepet töltenek be a családok alapvető bolti fogyasztásának kiszolgálói. Ezt jelzi az is, hogy az első hullámban az ilyen stratégiai fontosságú pontokra a honvédség is kiszállt, másrészt az is lényeges, hogy az ilyen raktárakban a nyolc-tíz-tizenkét órás műszakokban területenként több tucatnyian dolgoznak összezárva, ami növeli a fertőzésveszélyt.

Magyarázata szerint ha a cégenként ezres nagyságrendben foglalkoztatott raktárosi körben a vírusfertőzés elterjed és megborul a munkarend, így emiatt nincs, aki szortírozza és felpakolja az árut a kamionokra, akkor az üzletekben hiába állnak sorba másfél méterenként a maszkos vásárlók, nem lesz mit hazavinniük. Reményei szerint az elkövetkező időkben a napi fogyasztásicikk-kereskedelem résztvevőinek, így az áruházi vásárlótér szereplőinek is soron kívül biztosítják majd a védőoltás lehetőségét.

Fontos tudni, hogy a fenti első nagy áruházlánc dolgozóihoz eljuttatott levél szerint ha élnek a soron kívüli oltás lehetőségével, akkor

ők még nem választhatnak, az itthon engedélyezett bármelyik vakcinával beolthatják őket, amelyik éppen elérhető.

A levél szerint a felkínált vakcinát akkor utasíthatják el az érintettek, ha a koruk és az egészségi állapotuk szerinti országos oltási tervnek megfelelően veszik majd fel az oltást, tehát nem prioritásként kezelt létfontosságú létesítmény alkalmazottjaként – ez esetben a tervben előttük szereplő állampolgárok után kaphatják meg a védőanyagot.

A február elején kiszivárgott oltási terv 10 csoportot tartalmazott, és jelenleg a 60 évnél idősebbeket is oltják a háziorvosok segítségével, de az AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinájával a 60 év alattiak is hozzájuthatnak az oltáshoz. Így egyre kevésbé átlátható módon halad a tényleges oltás az alábbi táblázatban jelzett elméleti sorrendhez képest. Ennek köze lehet ahhoz is, hogy rövidesen nagy volumenben lehet oltani már a kínai vakcinával is és lehet, hogy bizonyos kor/kockázati csoportokban alacsonyabb az oltásra jelentkezők/várók sora, mint amennyi vakcina rendelkezésre áll, miközben biztonsági/nemzetgazdasági érdekek is felmerülnek, hogy mely kisebb csoportokat kellene beoltani, ha már van elég vakcina. A fenti áruházi raktárosi körben tervezett oltás kapcsán viszont mindez oda vezet, hogy az oltási rend megbontásáért cserébe a kedvezményezettek elveszítik a vakcinaválasztás jogát.

