Hol durvul a magyar járvány? Térképen mutatjuk meg!

Érzékelhetően romlanak a magyarországi járványügyi folyamatok. Térképes bontásunk azt mutatja, hogy a népesség arányában leginkább két megyében emelkedett a fertőzöttek száma az elmúlt napokban.

Az elmúlt hetek mérsékelten romló járványügyi folyamatai után csütörtökön olyan fertőzöttségi adatok érkeztek, amelyek arra utalnak, hogy a járványgörbe még kedvezőtlenebbre fordult. A napi új esetszám köze hathetes csúcsra jutott, az elhunytak napi száma négyhetes csúcsra ért, a kórházi esetek száma töretlenül emelkedik sajnos, az elvégzett teszteken belül a pozitivitási ráta 14% közelébe ugrott és a pozitivitás trendje emelkedő. Külön cikkben értékeltük az adatokat, és mutattuk be a romló folyamatok mögötti magyarázatot.

Érdemes a szomorú napi adatok mögé nézni, hogy hol is növekedett látványosan a fertőzöttek száma megyei bontásban. Ha a nominális adatokat nézzük, akkor azt a nem meglepő képet kapjuk, hogy továbbra is az elmúlt 24 órában is Budapesten és Pest megyében azonosították a legtöbb új fertőzöttet (nevezetesen 480 és 347 főt). Egy hét alatt a fővárosban 2429 fővel nőtt az azonosított esetek száma, míg Pest megyében 1707 fővel, a heti bontásban a harmadik helyre Borsod-Abaúj-Zemplém megye került.

A terjedés regionális mintájáról pontosabb képet mutatnak a népességarányos fertőzési adatok, különösen annak időbeli változása. Néhány napja arról számoltunk be, hogy elsősorban a Dél-Dunántúlon és az ország északi megyéiben van leginkább jelen a koronavírus, ez azonban mostanra megváltozott:

egyértelműen Komárom-Esztergom és NÓgrád megyékben növekszik érzékelhetően a fertőzöttség (lakosságarányosan).

Ebben a mutatószámban a harmadik helyre Somogy megye került.

Időarányosan így alakult a két első helyen szereplő megye fertőzöttjeinek száma.

A fővárosban hetek óta stabilan emelkedik a járványgörbe. Múlt héten a főpolgármester emiatt figyelmeztetést is megfogalmazott:

Címlapkép: Vincze Elemérné (b) lakót oltják be a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinája második adagjával az időseket gondozó Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézmény Ózdi Otthonában 2021. február 13-án. Forrás: MTI/Vajda János