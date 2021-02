Koronavírus Magyarországon: kiábrándító adatok érkeztek, mi történt?

Az elmúlt hetekben csak sejtettük, most viszont már egyre világosabban látszik, hogy Magyarországon újabb hullámban kezdett el terjedni a koronavírus-járvány. Az összes rendelkezésre álló adat a járványhelyzet érdemi romlását mutatja.

Egy nap alatt 2853 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ami jelentős emelkedés az elmúlt napokban látott trendhez képest. A fertőzöttek száma az elmúlt egy-két hétben már emelkedő pályára került, azonban eddig egy lassú növekedés volt megfigyelhető, most viszont hirtelen elpattanásról beszélhetünk.

Az elhunytak száma is emelkedő pályára állt, ami azt jelzi, hogy a koronavírus-járvány már nagyjából 3-4 héttel ezelőtt elkezdett gyorsulni.

A járvány második hulláma Magyarországon a tavalyi év végétől ereszkedő trendben volt, január második felében pedig azt láttuk, hogy stagnál a vírus terjedése. A hazai korlátozó intézkedések annyira szigorúak voltak, hogy lelassították a vírus terjedését, azonban nem tudták teljesen leküzdeni a második hullámot.

Mindeközben Magyarországra megérkezett a koronavírus brit mutációja, ami gyorsabban terjed, mint a megelőző vírusmutációk, miközben a lakosság fegyelmezettsége a felmérések szerint csökkent. Vagyis egyre többen voltak azok, akik már nem kerülték úgy a közösségeket, mint néhány hónappal korábban, ami segíthetett a terjedésnek. A személyes védekezési formák tekintetében jelentős visszaesés mérhető az elmúlt hónapban az Ipsos szerint. Nem csak januárhoz, de a karácsonyi időszakhoz képest is jóval bátrabban találkoznak a magyarok ismerősökkel, barátokkal, utaznak belföldön, illetve mennek közösségbe.

Az alábbi tevékenységek közül melyik igaz Önre? (felnőtt lakosság bázisán, N=1.000 fő / hónap). Forrás: Ipsos

Mostanra kijelenthetjük, hogy a koronavírus új mutációjának közösségi terjedése és a fegyelmezettség csökkenése miatt a járványgörbe emelkedő pályára állt Magyarországon.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szennyvízadatai is azt sugallják, hogy a járvány további romlása várható. A hatodik héten tovább folytatódott a növekedés a szennyvízminták átlagos koronavírus koncentrációjában: Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, valamint az 5 vizsgált Budapest környéki település (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta) közös mintájában is nőtt a SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációja.

Mostanra tehát a harmadik egymást követő héten emelkedett a szennyvízben a vírus örökítőanyagának a koncentrációja, ami azt jelzi, hogy a járvány újabb lendületet vett és a következő hetekben is romolhat a helyzet.

Mindezt már a kórházakban is érzékelni lehet. A kórházban ápoltak számának a csökkenő trendje megállt, és újra emelkedésbe váltott, ahogy a lélegeztetőgépen lévők száma is növekedésnek indult.

A súlyos esetek száma tehát újra növekszik, ami az egészségügyi ellátórendszer újabb terhelését jelenti. Vagyis a szolgálati jogviszony választása miatt amúgy is fontos döntés előtt álló egészségügyi dolgozók terheltsége csak átmenetileg csökkent. (Beszámolók szerint a Covid-osztályokon az ápolók és nővérek terheltsége rendkívüli volt.) A mostani, új járványhullám pedig nem üres Covid-osztályokkal kezdődik, hanem 4000 koronavírusos kórházban ápolt beteggel, ami nagyjából a fele a második hullám rekordjának.

A második hullám nem ért sajnos nyugvópontra, a meglévő intézkedések nem tudták teljesen eltüntetni a járványt, csak plató állapotba került Magyarországon, és most határozottan elindult a harmadik hullám (vagy a második hullám második hulláma). Ennek elsődleges oka tehát, hogy a ragályosabb brit vírustörzs valódi kontroll és felderítés nélkül fut végig hazánkban, emellett pedig az sem segített, hogy a jelek szerint lazult a lakosság fegyelme. Továbbra sem ismert, hogy milyen ütemben terjed idehaza a brit vírustörzs, mert arra az operatív törzs esetenként csak összesített nominális értékeket közöl, így nem tudni, hogy az új fertőzötteken belül mekkora arányt képvisel a fertőzőbb brit mutáció. Ha a járvány korábbi felfutásának tapasztalataiból indulunk ki, akkor ezúttal is gyors emelkedésre kell számítanunk, ami - az intézkedések változatlanságát feltételezve (és nem is a nyitás lehetőségével számolva!) - súlyos heteket és hónapokat vetít előre a hazai járványhelyzetben.

