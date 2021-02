Müller Cecília: egyértelműen elkezdődött a harmadik járványhullám Magyarországon

Nagyon fontos, hogy azokat védjük meg, akik a legnagyobb kockázattal néznek szembe, ha elkapnák a betegséget, ezért határozták meg az adott módon az oltási programot is, mert életet már nem tudnak visszahozni. Ezzel üzent azoknak, akik az oltási sorrend változtatását szorgalmaznák és el is terjedt egy ilyen hír, hogy már áruházi raktárosok is várhatnak az oltásra, de a Koronavírus Sajtóközpont tegnap figyelmeztetett, hogy nem változik az oltási sorrend. Ezzel együtt más szerkesztőségekhez hasonlóan a Portfolio is kapott olyan olvasói leveleket, miszerint 20-30 éves korosztályhoz tartozó, ismert krónikus betegség nélküli embereknek is jelezték, hogy majd értesíteni fogja a háziorvosa az oltás időpontját.

A tisztifőorvos megjegyezte, hogy a háziorvosok ismerik a legjobban a saját pácienseiket és el tudják dönteni a 18-59 éves korosztálybeli embereknél, hogy kinek mikor melyik vakcinát tudják felajánlani a behíváskor.

A legesendőbbeket életkortól függetlenül olthatják, ők ismerik az anamnézisét

– rögzítette.