Magyar professzorok: aki nem oltatja magát, azt biztosan megfertőzi a koronavírus

Neves professzorok fejtették ki álláspontjukat a koronavírusról, annak hosszú távon elhúzódó következményeiről, a vakcinákról, a legújabb vírusvariánsokról a KOVIDők ismeretterjesztő Facebook-oldal péntek este közvetített élő beszélgetésében. A szakértők egyetértettek abban: aki nem oltatja magát, az biztosan elkapja a vírust. Az újonnan kialakuló vírusvariánsok ugyanis sokkal gyorsabban terjednek, jobban fertőznek. Abban is összhang volt a meghívott beszélgetők között, hogy a vakcina sokkal nagyobb védettséget ad annál, mint azok esetében, akik megfertőződtek.

A KOVIDők tudományos ismeretterjesztő Facebook-oldal által szervezett, óriási érdeklődésnek örvendő élő beszélgetés vendége

Prof. Dr. Merkely Béla, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora és a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

Prof. Dr. Jakab Ferenc, virológus, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője, a PTE Természettudományi Karának tudományos dékánhelyettese, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán belgyógyász, immunológus, reumatológus szakorvos, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora

A szakértők hiánypótló tájékoztatást és információkat nyújtottak a koronavírusról, a fertőzés súlyosságáról, annak elhúzódó élettani hatásairól, valamint a koronavírus elleni vakcinákról, azok beadhatóságáról.

Mivel is jár a koronavírus?

Jakab Ferenc szerint már azt is látni az idő előrehaladtával, hogy sajnos nagyon sok szövődmény marad vissza a vírus miatt, ennek prevalenciája már a 30-40, sőt az 50%-ot is elérheti. Hónapokkal a betegség után is vannak tünetek, szövődmények. Egyértelműen nem olyan mint az influenza: sem az akut fázis, sem a szövődményes fázis nem olyan, mint az influenza, nagyon komolyan kell venni ezt a betegséget.

Merkely Béla úgy definiálta a betegséget, hogy az egész szervezetet érintő, kiszámíthatatlan befolyású betegség. Számokat szeretnénk mondani, de sok esetben azt sem tudni megmondani, hogy egy 30 éves mekkora eséllyel kerül lélegeztetőgépre. A betegek 5-6%-a kerül lélegeztetőgépre, ezt látni, a halálozási arány 3-4% körül van az azonosított fertőzöttek körében. De a számok nem ennyire súlyosak, mert az összes valós fertőzött az igazoltnál több a valós fertőzött, 6-7, de akár 10-szerese is lehet a valós szám. Ezért 0,3-0,4% lehet a halálozási rátája a vírusnak, ami még így is súlyosabb, mint az influenza. Az összes halott 15%-a 60 év alatt történt - mondta. Csak az idő kérdése, hogy ki mikor fog megbetegedni, ezért az igazi megoldás, ha a védettséget nem betegségen keresztül, hanem védőoltáson keresztül szerezzük meg - fogalmazott. Később azt mondta: rengeteg fiatal post Covidos beteg van, pont ők azok, akik kevésbé veszik komolyan a vírust, ezért közöttük jobban terjed a fertőzés. Százezres nagyságrendben szenvedhetnek post Covid betegségben - mutatott rá.

Szekanecz Zoltán emlékeztetett: a lélegeztetőgépre kerültek 80%-a meghal. A súlyos eseteket el kell kerülni - húzta alá. Nagyon fontos ezért is a vakcináció. De ha megbetegszünk, akkor mindent meg kell tenni azért, hogy a súlyos tüneteket elkerüljük - mondta. Kitért arra is, hogy vannak olyan vélemények, miszerint ezt a post Covid állapotot krónikus betegségnek is lehet tartani. A betegek 50%-a bekerül a posd Covid állapotba, amelynek során súlyos egészségügyi következményeket kell elviselni. Ez egy tartós, hosszú betegség - utalt a post Covid állapotra.

Vakcinák

Jakab Ferenc szerint az a jó vakcina, ami elérhető és véd és megbízható. Minden jobb, bármelyik vakcina, mint a fertőzést elkapni, kórházba kerülni, lélegeztetőgépre kerülni és végül meghalni - fejtette ki. 20 vakcina van a 3-as klinikai fázisban. 89 vakcinafejlesztés van a klinikai vizsgálatot megelőző szakaszban van. Vakcinadömping van jelenleg - mondta. 12 vezető vakcina van, ebből 4 Kínában készül, és ezek közül 3 inaktivált vírust tartalmaz. Minden ország olyan vakcinát gyárt, amiben jó. Kína az inaktívált vírusra építő vakcinában jó. Nagyon jó vakcinákról beszélünk, főleg az mRNS típusú vakcinák azok - vélekedett. De az egész, inaktivált vírust tartalmazó vakcina is adhat erős, akár ennél is erősebb védettséget - húzta alá. Magyarországon 5 vakcina fut jelenleg, a kínai is hamarosan elérhetővé fog válni - sorolta.

A kínai vakcinától sem kell tartani, jelen pillanatban, tudásunk szerint - emelte ki Jakab Ferenc.

Merkely Béla szerint az oltással nincs semmi baj, a legnagyobb hibát a kommunikációban látja. A kor túlpolitizált kérdés a vakcinák kapcsán, az ő szerveztük immunrendszere gyengébb, de számukra is jó lehet a vakcina.

Szekanecz Zoltán szerint tapasztalható egyfajta bizonytalanság a vakcinák körül és van egy félreértés, miszerint az első generációs vakcinák autoimmun betegséget okoznak. Alig vannak ezzel kapcsolatban egyedi jelenségek, de nem a koronavírus elleni vakcinák esetében, hanem az összes, első generációs oltás esetében van ez az alacsony arány. A vírus okoz autoimmunitást, nem a vakcina - emelte ki. Az idősekben is hat a vakcina, csak kevésbé, a szteroikdokat szedőkben is, csak kevésbé - mondta Szekanecz Zoltán.

Mindenki azt hiszi, hogy a legerősebb immunitást akkor lehet elérni, ha átesik a betegségen. De ennek sokkal nagyobb az ára, és közben a védettsége gyengébb, mintha ezt oltóanyaggal adnánk - fejtette ki Merkely Béla. 100-szoros az antitest azoknál, akiket beoltottunk, mint azoknál, akik átestek ezen a betegségen - árulta el a Semmelweis Egyetem rektora. Nagyon sajnálom azokat a betegeket, akik egyfajta adminisztráció miatt nem kaphatják meg a vakcinát - utalt Merkely Béla a várandós nőkre.

Merkely Béla egyik válaszában azt is elárulta, hogy szerdán oltották be és neki volt választási lehetősége: Pfizer és Szputnyik között választhatott. Nem azért döntött az orosz vakcina mellett, mert hogy jobb lenne, vagy hatásosabb, hanem ezzel is megnyugtató üzenetet kívánt küldeni az oltás előtt állók számára.

Átoltottság

Mikorra várható a lakosság átoltottsága és mi fog következni a következő hónapokban? - hangzott a következő kérdés a résztvevőkhöz.

Jakab Ferenc szerint a lakosság átoltottságának gyorsasága attól függ, hogy milyen gyorsan érkeznek a vakcinák. És amilyen lesz a lakosság oltási kedve - fejtette ki. Talán emelkedni fog az oltási kedv - vetítette előre. A variánsokról szólva elmondta: az angol variáns ellen igen, a dél-afrikai ellen már nem minden esetben olyan hatékony, mint amilyenre számítunk, a Brazíliából érkező variáns ellen sem annyira hatékony - magyarázta. Aki oltott, az biztosan kap egyfajta védettséget a vírus ellen. A koronavírus az koronavírus marad. De közben rettentő ravasz jószág, ki tudja kerülni a védőoltásokat, tud ellenük védekezni. Most a vakcinák hatékonyak, de nem biztos, hogy úgy marad, csökkenni fog a hatékonyságuk.

Ne csak azért oltassunk, hogy magunkat védjük, hanem hogy védjem a másikat is. És hogy a vírus megsokszorozódása alacsony legyen és az új variánsok ne alakulhassanak ki

- sorolta Jakab Ferenc.

Sok tényezős az átoltottság alakulása: ellátottság, oltási hajlandóság és kommunikáció. Van szerencsém 2-3 havonta az izraeli nagykövettel találkozni. Izrael volt az egyik legügyesebb állam, aki jó dealt kötött a Pfizer/BionTech gyárakkal. Nagyjából 50% körül lehet az átoltottságuk, viszont annak ellenére, hogy elegendő vakcinájuk van, megtorpanni látszik az oltottság, elsősorban a vakcina elutasítása miatt - magyarázta Merkely Béla. Nem egy kedvenc vakcináról kell meggyőzni magamat, hanem annak kell örülni, ami éppen rendelkezésre áll - fogalmazott. A kommunikáció nagyon fontos: ez az, ami a legjobban tud segíteni és egyszerre ártani. Ami kavarja az információt és életkorokat tesz be például, az nem jó, mert elbizonytalanítják a lakosságot - mondta. Aki nem lesz beoltva, az előbb-utóbb megkapja a fertőzést - húzta alá Semmelweis Egyetem rektora az élő beszélgetésben, amelyet egy időben egyszerre 5000 feletti néző is követte.

Egyetértett Jakab Ferenc: aki nem oltatja magát, az biztosan elkapja a vírust. Az új variánsok 70%-kal gyorsabban terjednek. És a fertőzés terheli az egészségügyi rendszert, a gazdaságot, mentális és egészségügyi következményekkel jár, ezek lényeges másodlagos hatásai a fertőzésnek - fejtette ki a pécsi virológus. Senki nem tudja, hogy meddig tart a védettség. A Modernának volt egy tanulmánya, hogy 3-4 hónapot ad a vakcina. Az antitestes védekezés akár 1 évig is eltarthat - mondta.

