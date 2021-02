Még egy megyében eldurrant a koronavírus-járvány

Az országos adatokból tudhatjuk, hogy az utóbbi két napon hirtelen megugrott a koronavírus-fertőzéssel regisztráltak napi esetszáma, így a hetek óta tartó lassú emelkedés ütemet váltott. A gyorsuló növekedést elsősorban néhány északi megye számai okozták, mára azonban úgy tűnik, hogy Somogy megye a gócok közé tartozik.

Természetesen a legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban és Pest megyében regisztrálják, ez azonban egyszerűen azért van, mert itt élnek a legtöbben. Éppen ezért az is igaz, hogy a fertőzöttek számának növekedéséből is a közép-magyarországi régió veszi ki a részét a leginkább.

Ugyanakkor ha a budapesti és pest megyei adatokat alaposabban megnézzük, láthatjuk, hogy az utóbbi napokban ebben a térségben országos viszonylatban az egyik legkisebb a regisztrált esetek növekedése, ha a százalékos változást tekintjük. Vagyis itt nem erősödik olyan mértékben a járvány, mint más területeken. Éppen ezért az utóbbi egy hét népességarányos fertőzéses esetszáma továbbra sem mondható magasnak az ország középső területén. (Azt viszont megjegyezhetjük, hogy volt olyan időszak, amikor Budapest a legkevésbé fertőzött területnek számított, mára viszont kicsivel átlag feletti ütemben terjed a vírus.)

A hirtelen gyorsulás előtt az országos kép úgy nézett ki, hogy a dél-dunántúli térségben volt erőteljesebb a terjedés. Ezután az északi megyék, Komárom-Esztergom, Nógrád és Győr-Moson-Sopron élénkülését mutatták az adatok. Mára azonban egyértelműnek látszik, hogy Somogy megye (leválva a dél-dunántúli enyhébb tendenciáról) a fertőzöttebb területek közé lépett. Ahogyan a fenti térképen látszik, az elmúlt egy hét népességarányos fertőzési adata a második legnagyobb lett az országban.

