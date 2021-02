Koronavírus: Magyarországon is elindult harmadik hullám, folyamatosan érkeznek a vakcinák

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Magyarországon is elindult a koronavírus harmadik hulláma, már második napja azonosítottak 3000 körüli fertőzöttet. Folyamatosan érkeznek a vakcinák, nemrég a Sinopharm is hazánkba érkezett és a napokban egy újabb AstraZeneca-szállítmány is jött. Koronavírus híreink percről percre.