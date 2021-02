„Közösen kell fellépnünk Kína ellen” – Magyarországnak is üzent Joe Biden?

Az Egyesült Államoknak és nemzetközi partnereinek egységesen kell fellépniük Kína káros gazdasági fölényével szemben – mondta Joe Biden amerikai elnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián tartott virtuális előadásában. A politikus kiemelte, hogy mindenkire azonos szabályoknak kell vonatkozni a világgazdaságban. Az egy hónapja beiktatott elnök szavai Magyarország számára is figyelmeztetők lehetnek, hiszen a kormány az utóbbi években jó kapcsolatot ápol Kínával és igyekszik közeledni az ázsiai országhoz.

Közösen kell visszaszorítanunk Kína visszaéléseit és káros gazdaságpolitikáját, melyekkel aláássa a nemzetközi gazdasági rendszer alapjait – mondta Biden a CNBC tudósítása szerint. Hozzátette: minden szereplőnek azonos szabályokkal kell játszania. Az egy hónapja beiktatott amerikai elnök a várakozások szerint javítana az amerikai-kínai kereskedelmi kapcsolatokon, ugyanakkor szigorúbban lépne fel a védjegyekkel és a technológiai szabadalmakkal kapcsolatos kérdésekben, mint elődje Donald Trump.

Európával kapcsolatban Biden azt mondta, hogy az utóbbi évek próbára tették az USA transzatlanti kapcsolatait, de szerinte itt az ideje, hogy újra szorosan együttműködjön a két nagyhatalom. Kína mellett szerinte Oroszország veszélyezteti az „európai projektet” és a NATO szövetségeseket.

Joe Biden szavai Magyarország számára is figyelmeztetők lehetnek, ugyanis az elmúlt években látványosan nyitottunk Kína és Oroszország felé is. Az amerikai elnök beszédének időzítése is érdekes, hiszen épp a múlt héten tartottak virtuális csúcstalálkozót Kína és a kelet-közép-európai országok vezetői.

