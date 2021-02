Fokozódnak az inflációs félelmek, de egyelőre nincs gond - Lép valamit az MNB?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több fontos esemény is lesz a héten, amelyek közül az MNB kamatdöntését érdemes kiemelni. Az inflációs félelmek egyre nőnek a fejlett gazdaságokban, és ez vélhetően Magyarországra is begyűrűzik majd (a bázishatás miatt mindenképp), egyelőre viszont nincs nyomás a jegybankon, a forint is technikai korlátai között mozog. A héten emellett kereseti, foglalkoztatottsági statisztikák, valamint a járvány idején fontos népmozgalmi adatok is érkeznek.