Fed-elnök: a jegybank tovább támogatja az amerikai gazdaságot

A gazdasági fellendülés továbbra sem egyenletes és még korántsem teljes; a kamatlábak a nullához közeli szinten maradnak, és a Fed addig folytatja eszközvásárlásait a jelenlegi árfolyamon, amíg "jelentős további előrelépés" nem történik a maximális foglalkoztatás és az árstabilitás elérése érdekében - mondta Jerome Powell az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elnöke kedden.

Powell, aki az amerikai szenátus illetékes felügyeleti bizottsága előtt ismertette a Fed szokásos féléves beszámolóját, úgy fogalmazott, "az előttünk álló út nagyon bizonytalan".

Kijelentette, hogy az amerikai központi bank kamatcsökkentése és a havi 120 milliárd dolláros államkötvény-vásárlása "lényegesen megkönnyítette a pénzügyi feltételeket, és jelentős támogatást nyújt a gazdaság számára". Hozzátette: a gazdaság teljesítménye egyelőre messze van a Fed foglalkoztatási és inflációs célkitűzéseitől, és valószínűleg időbe telik, mire jelentős további előrelépés érhető el.

A Fed elnöke arról is beszélt, hogy szerinte az éves infláció továbbra is a jegybank 2 százalékos célkitűzése alatt marad, és a monetáris politika valószínűleg változatlan lesz, amíg az infláció ezen a szinten marad és csak esetenként, mérsékelten haladja meg a 2 százalékot. A pénzügyi vezető szerint az inflációs kilátásokkal kapcsolatos közelmúltbeli aggodalmak okozták az állampapír-hozamok növekedését, a 10 éves és a 30 éves kötvények hozama is magasabb szinten van, mint a koronavírus-járvány kezdetén.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban pedig arról beszélt, hogy az egészségügyi válsághelyzet javul az Egyesült Államokban és "a folyamatban lévő oltások reményt kínálnak a normálisabb körülményekhez való visszatérésre az év későbbi szakaszában". Powell szerint a gazdaság alakulása továbbra is jelentősen függ a járvány lefolyásától és a megtett intézkedésektől.

Jerome Powell kiemelte, hogy a világjárvány a legsúlyosabb gazdasági nehézségeket a munkanélküli amerikaiak számára okozta. "A gazdasághoz hasonlóan a munkaerőpiac javulásának üteme is lelassult" - mondta az elnök, aki úgy fogalmazott: "Bár tavasz óta nagy előrelépés történt a munkaerőpiacon, továbbra is amerikaiak milliói maradtak munka nélkül."

Powell elismerte, hogy a fogyasztói árak részben visszaálltak az egy évvel ezelőtti meredek esést követően, de megjegyezte, hogy azoknak az ágazatoknak az árai, amelyeket a pandémia a leginkább hátrányosan érintett továbbra is alacsony szinten vannak.

A keddi szenátusi meghallgatása után, szerdán Powell beszámol a képviselőház pénzügyi bizottsága előtt is. A Fed aktuális vezetőjének mandátuma jövő év elején jár le, azaz Joe Biden amerikai elnöknek a következő hónapokban kell döntenie arról, hogy újból kinevezi-e Powellt, akit Donald Trump volt elnök választott erre a pozícióra.