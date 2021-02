Hat városban veszélyesen rossz a levegő minősége Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ értékelése alapján a tegnapi napon hat településen volt veszélyes a levegőminőség, Magyarország észak-keleti részén vezsélyes a légszennyezettség - derül ki az NNK közleményéből.

Nyíregyháza, Miskolc, Sajószentpéter, Kazincbarcika, Putnok és Hernádszurdok volt veszélyes a levegőminőség (lásd térkép alább). Debrecenben és Oszláron egészségtelen a levegő minősége. Salgótarján, Eger és Szolnok levegője kifogásolt. A többi mérőállomással rendelkező településen - köztük a fővárosban - elfogadható a levegőminőség.

Az egészségtelen vagy veszélyes minősítésű településeken az egészséges embereknek is ajánlott kerülni a szabadban a hosszabb ideig tartó fizikai munkát, a sporttevékenységet, a gyermekeket pedig óvni kell ettől.

Az utóbbi hetekben többször írtunk arról, a levegő minőségét a lakossági tüzelési szokások is nagyban befolyásolják, ennek kapcsán külföldi címlapra is került Magyaroszág, illetve egy civil javaslat is napvilágot látott, mely szerint az önkormányzatoknak korlátoznia kellene a lakossági tüzelést egyes területeken, városrészeken.

Forrás: NNK

A címlapkép forrása: Getty Images.