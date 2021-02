Gazdaság 2021. február 24. 15:51 Az iparűzési adó felezése automatikusan jár a kkv-knak

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az alacsonyabb iparűzési adómérték automatikusan jár a kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv), és a március 15-ig fizetendő adóelőleg is felezhető - hangsúlyozta a Pénzügyminisztérium szerdai közleménye. Ez utóbbihoz mindössze egy nyilatkozat benyújtására van szükség. Ma reggelig az érintett kkv-k csaknem 90 százalékától, mintegy 410 ezer vállalkozástól már be is érkezett a nyilatkozat az adóhivatalhoz.