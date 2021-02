Aggasztó koronavírus-variáns ütötte fel a fejét New Yorkban

Az új variánst B.1.526.-nak nevezték el, a vírus hasonlít a B.1.351. jelű mutációra, amelyet elsőként Dél-Afrikában fedezetek fel, illetve a P.1. jelű brazil variánsra, amelyek ellenállóbbak a vakcinákkal szemben is. A fő okot az aggodalomra a mindhárom variánsban megtalálható E484K tüskefehérje-mutáció jelenti, amely ellen gyenge az emberi szervezet védekezőképessége.

Decemberről február közepéig folyamatosan nőtt a variáns előfordulási aránya, és Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons kutatói szerint az elmúlt két hétben már 12,7%-nál jár. Az új variánsról a California Institute of Technology is beszámolt. A Columbia University kutatói szerint ugyanakkor a brazil és a dél-afrikai variáns nem elterjedt a környéken.

Egyes tanulmányok szerint az új vírusvariánsokkal szembeni védelmet a meglévő vakcinák is képesek kiváltani, és csökkentik a kórházi ápolás szükségessé válásának valószínűségét az új variánsok esetében is, ugyanakkor a gyártók nagy erőkkel kutatják az ezekkel szemben hatékonyabb oltóanyagokat. Ma például a Moderna tett közzé erről közleményt:

