Gulyás Gergely: drámai romlás is jöhet, maradnak a korlátozások

Ha olyan helyzetben lennénk, hogy rövid idő alatt a teljes magyar lakosságot vagy legalább az oltásra regisztráltakat be lehetne oltani, akkor lenne értelme a korábbi ötletnek, miszerint a szavazóhelyiségekben lehetne oltani, erre azonban most nincs lehetőség. Egy hétvégén napi 500 ezer, vagyis összesen 1 millió embert be tudnánk oltani most is az egészségügyi intézményekben. A tumultusok elkerülése érdekében mindenkit arra kért, hogy ne órákkal korábban érkezzen mint ahogy az oltásra időpontot kapott.