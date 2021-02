Magyarország is részt venne a török vakcina tesztjében

Magyarországnak a biztonságpolitikai, az egészségvédelmi, a gazdasági és az energetikai érdekei is azt követelik meg, hogy folyamatosan erősítse az együttműködését Törökországgal - hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszterrel.

Az egész világ küzd a koronavírus-járvány ellen, a megoldást az oltóanyag jelenti majd - jelentette ki Szijjártó Péter. Amely országnak van vakcinája, meg tudja menteni az állampolgárai életét, valamint a gazdaságát - tette hozzá.

Az oltóanyagra hosszú éveken keresztül szükség lesz. Törökországban 17 vakcinafejlesztési program folyik. A leginkább előrehaladott esetében hamarosan befejezik a második klinikai tesztfázist, és Magyarország részt vehet a harmadikban - közölte.

Stabil alapja van a gazdasági együttműködésnek - jelentette ki a magyar miniszter. Bár tavaly a világkereskedelem 9 százalékkal visszaesett, a magyar-török forgalom 6 százalékkal nőtt.

Megkezdődött az első jelentős, a kormány által támogatott magyar beruházás Törökországban: újszülött-gyógyászati eszközöket előállító üzem épül Ankarában 800 millió forintból. Előrehaladott tárgyalásokat folytatnak egy 70 milliárd forintos török projektről: egy török csomagolóanyag-gyártó beruházása 330 munkahelyet hozna létre - közölte a magyar tárcavezető. Learatták az első sikert az afrikai gazdasági együttműködésben: magyar és török cégek közösen egy 100 millió dollár (29,5 milliárd forint) értékű projektben 7 ghánai kórházat szerelnek fel onkológiai eszközökkel.

Közép-Európában mindig kritikus kérdés volt az energiaellátás biztonsága. Idén októbertől nagy előrelépés lesz ebből a szempontból, hogy déli irányból újabb gázszállítási folyosó nyílik meg Magyarországra Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül. Évente 6 milliárd köbméter gázt lehet majd új irányból hozni Magyarországra.

Úgy döntöttek, hogy 2023-24-ben közös magyar-török kulturális évadot rendeznek - közölte Szijjártó Péter. Arról is határoztak, hogy fenntartják az ösztöndíjprogramjukat. Magyarország az egyetemein évente 150 török hallgatót fogad, a nukleáris mérnöki képzésben részt vevőknek kvótát biztosítanak - közölte.

Mevlüt Cavusoglu azt mondta, hogy Magyarország stratégiai szövetségese Törökországnak. Kiemelte: Magyarország Törökország egyik legfontosabb partnere, a kapcsolatokat biztonságpolitikai és más területeken is folyamatosan fejlesztik. Megjegyezte, hogy Magyarország megfigyelő a Türk Tanácsban. Az elnöki tisztséget most Törökország veszi át Azerbajdzsántól, a csúcstalálkozóra Orbán Viktort és Szijjártó Pétert is szeretnék meghívni - közölte. A járvány során példamutató az együttműködés a két ország között. A pandémia elején a törököknek szükségük volt bizonyos gyógyszergyártási alapanyagokra, és a magyarok előzékenyen segítettek nekik - emelte ki Mevlüt Cavusoglu.