Egyértelmű ítéletet mondtak az olvasók: messze ezt a vakcinát választanák a legtöbben

Tegnapi cikkünkben arról kérdeztük olvasóinkat, hogy melyik az a vakcina, amit legszívesebben beadnának, ha választhatnának az 5 Magyarországon rendelkezésre álló készítmény közül. A leginkább kedvelt vakcina messze kilógott a mezőnyből, és az is kissé meglepő volt, hogy melyik vakcinát jelölték meg legkevesebben favoritként. Azt is megtudtuk a szavazásból, hogy a gyártási technológia sokkal fontosabb olvasóink körében, mint a származási ország - de utóbbi is nagyon fontos.

Ma már 5 típusú vakcina áll rendelkezésre Magyarországon, és változó számban elkezdték az oltást az öt szerrel. A vakcinák egyelőre lassan érkeznek, így még hónapok kérdése, mire elérjük a szükséges nyájimmunitást, mindezt a folyamatot pedig az is lassíthatja, ha a lakosság a vakcinák egy részét elutasítja. A vakcinák között több különbség van: egyrészt eltérő a gyártási technológiai (valamint azon belül is persze vannak további eltérések a tárolásban és egyéb dolgokban), és a származási országok is.

Kíváncsiak voltunk ezért az olvasók vakcinákkal kapcsolatos attitűdjére, tegnapi szavazásunkon így több kérdést is feltettünk, ezeknek ismertetjük ma az eredményét. A vakcinákról bővebben most nem írunk, az alábbi cikkekben minden fontos információ elolvasható róluk:

Fontos elmondanunk, hogy a felmérés a Portfolio olvasóinak körében történt, így a nagyszámú válaszadó (nagyjából 12 ezer fő) ellenére sem tekinthető reprezentatívnak.

A nagy kedvenc

Az egyik kérdésben arra kerestük a választ, hogy melyik az az egy vakcina, amelyiket az olvasók beadnának, ha szabadon választhatnának az öt rendelkezésre álló szer közül. Sejthető volt, hogy az olvasók valamelyik vakcinát jobban kedvelik a másiknál (pont az eltérő gyártási technológia vagy a származási hely miatt), de azt nem gondoltuk, hogy a leginkább preferált vakcina ennyire kilóg majd a mezőnyből.

Az olvasók 71%-a ugyanis a Pfizer-BionTech vakcináját választaná első helyen, ha lenne lehetősége dönteni.

A Pfizert nagyon lemaradva követi az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm, ami azt jelenti, hogy az olvasóink 16%-a olyan vakcinát választana, amit az EU egyelőre nem engedélyezett. A Moderna vakcináját mindössze 7%-uk jelölte meg favoritként, pedig ugyanazzal a technológiával készül, mint a Pfizeré, és a származási ország is egyezik. Az AstraZenecát pedig mindössze az olvasók 2%-a választaná első helyen.

Fontos elmondanunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy a preferált vakcinák mellett az olvasóink nem adnának be más vakcinákat is, a kérdéssel csupán a leginkább favorizált vakcinára kérdeztünk rá. Így például meglepő lenne, ha a Pfizert első helyen választók visszautasítanák a technológiában és származási országban is megegyező Moderna vakcinát. Az olvasóink mindössze 5%-a mondja azt, hogy nem oltatja be magát, ami messze az országos átlag (pl. KSH-felmérések) alatt van.

Azt feltételezzük, hogy a Pfizer azért volt ennyire kiugró a felmérésben, mert ez volt az első vakcina, amelyről bebizonyosodott, hogy rendkívül hatásos a koronavírus ellen, és ennek volt meg legelőször az európai engedélye, illetve ebből jött karácsony után a legelső szállítmány Magyarországra. A tömeges alkalmazás miatt pedig már bőségesen rendelkezésre állnak adatok, és többnyire rendkívül meggyőzőek. A Moderna vakcinájáról általában kevesebb hír érkezik, és Magyarország jóval kisebb számban rendelt belőle (872 ezer főnek elegendőt), mint a Pfizer/BioNtech készítményéből (3,3 millió főnek elegendőt), továbbá jóval kevesebb is érkezett hazánkba (20 ezer főnek elegendő, vs. 386 ezer főnek elegendő), ezek miatt lehet az, hogy a Pfizer vitte el az első helyet.

Az AstraZeneca vakcinája pedig alighanem az Európai Bizottsággal fennálló vita, valamint a dél-afrikai oltásprogram leállítása miatt kerülhetett a lista utolsó helyére. Itt is elmondjuk azonban, hogy ez nem jelenti azt, hogy az oltás elutasítottsága magas olvasóink körében, csupán annyit jelent, hogy a legkevesebben ezt a vakcinát jelölték meg abszolút favoritként.

A gyártási technológia vagy a gyártóország számít?

A vakcinák között az alapvető különbséget a gyártási technológia jelenti, a rendelkezésre álló 5 vakcinát háromféleképp gyártják. Alighanem ez az egyik legfontosabb szempont, amikor valaki arról dönt, hogy melyik vakcinát adatná be (vagy épp melyiket utasítja el). Ebben a cikkben is elmondjuk, hogy az itthon engedélyezett vakcinákkal semmilyen biztonsági és hatékonyságbeli probléma nem merülhet fel attól függetlenül, hogy milyen technológiával gyártják, mégis érthető, ha vannak preferált technológiák.

A mi olvasóink például a legújabb, hírvivő RNS-alapú technológiát részesítik előnyben.

Ide tartozik a Pfizer és a Moderna vakcinája is (ezért van okunk feltételezni, hogy a Pfizert első helyen megjelölők első számú alternatívája a Moderna vakcinája). 65% azok aránya, akik ilyen technológiával készült vakcinát adatnának be, azaz olvasóink jobban bíznak a modern technológiában, mint a kevésbé modern, de kipróbált eljárásokban.

A vektorvakcina és az elölt vírust alkalmazó technológia között árnyalatnyi a különbség. Az olvasók 7%-a mondta azt, hogy neki mindegyik egyformán jó, és csak 8% válaszolta azt, hogy ez a szempont nem elsődleges számára.

Ez azt jelenti, hogy a döntő többség számára nagyon is fontos a gyártási technológia. Sokkal fontosabb, mint maga a származási ország.

Arra is rákérdeztünk ugyanis, hogy milyen területről származó vakcinát adna be az olvasó szívesebben. Az egyértelműen látszik, hogy olvasóink inkább valamilyen nyugati vakcinát adnának be leginkább (AstraZeneca, Pfizer, Moderna), 57%-uk mondta ezt. 22% viszont úgy válaszolt, hogy ő nem származási ország alapján dönt - ez jelentősebb hányad, mint akiknek a technológia nem számít, de még mindig jelentős kisebbség, 78%-ukat ugyanis befolyásolja a származási hely.

Olvasóink 9%-a számára leginkább az amerikai vakcina a preferált, és 3%-uk mondta azt, hogy csak valamilyen keletről származó vakcinával oltana - ők tehát feltehetően nem bíznak a nyugati vakcinákban. További 2%-uk csak Oroszországból származó vakcinával oltana, 1% szeretne kifejezetten Kínából származó vakcinát, szintén 1% pedig európai vakcinával oltatná be magát legszívesebben.

Mivel a csak orosz, csak keleti és csak kínai vakcinákat elfogadók aránya kisebb, mint azok aránya, akik a Szputnyik V és Sinopharm vakcinát jelölték meg favoritként, így arra következtethetünk, hogy a Sinopharm és Szputnyik vonzerejét inkább a gyártási technológia adja az ezeket favorizáló olvasók körében. Aki például a leghagyományosabb, elölt vírust használó technológiát választaná, annak csak a Sinopharm vakcinája jöhet szóba, aki pedig vektorvakcinát akar, annak az AstraZeneca mellett a Szputnyik az alternatíva.

Utóbbi két kérdés feltevésekor arra kértük az olvasókat, hogy a válaszban csak a technológiára és országra koncentráljanak, és ne jelöljék meg a "nekem amerikai vakcina kell" opciót csak azért, mert mondjuk a Pfizer számít favoritnak, erre adtuk lehetőségként a "nem ez a szempont dönt" opciót. Azt feltételezhetjük, hogy a válaszadáskor olvasóink így jártak el, ez látszik az orosz és a kínai vakcina fent említett példáján is.

Azt is el kell mondanunk, hogy a fenti szempontok mellett bőségesen lehetnek még más motivációk is, amelyek növelik vagy csökkentik egy-egy vakcina kedveltségét (ilyen lehet például a felhalmozott tapasztalat a tömeges oltás után), de minden szempontra nem tudtunk rákérdezni egy cikk keretében.

Köszönjük válaszadó olvasóinknak, hogy kitöltötték a kérdéseket! Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a nagy minta (kb. 12 ezer válaszadó) ellenére a felmérés nem reprezentatív, az a Portfolio olvasói egy részének véleményét takarja.

Címlapkép: Getty Images