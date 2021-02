Kiadta a vörös riasztást az ENSZ: "Ez egyszerűen nem elég"

A globális klímacélhoz, vagyis a felmelegedés mértékének 1,5 Celsius-fok alatt tartásához egyáltalán nem elegendőek az országok vállalásai - figyelmeztetett pénteken az ENSZ.

Az ENSZ novemberre tervezett klímaváltozási konferenciája (COP26) előtt eddig 75 ország jelentette be kibocsátáscsökkentési terveit, amelyek alig észrevehetők ahhoz képest, hogy mekkora mérséklésre lenne szükség - közölte a szervezet klímaügyi vezetője, aki az erőfeszítések megkétszerezésére szólított fel.

Az ENSZ-jelentés áttekintette a klímavédelmi akcióterveket, amelyek a 2015-ös párizsi klímaegyezmény országainak mintegy 40 százalékától származnak és a Föld felmelegedését okozó kibocsátás 30 százalékát érintik. Megállapította, hogy együttes emissziócsökkentésük is csak a 2010-es szint fél százalékát jelentené 2030-ig.

Ez egyszerűen nem elég

- közölte Patricia Espinosa, aki arra szólította fel a kormányokat, köztük azokat is, amelyek már frissítették terveiket, hogy nagyobb vállalásokat tegyenek a COP26-ig. Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) szerint a globális kibocsátásnak 2030-ig a 2010-es szint 45 százalékával kell csökkennie, hogy a világ jó eséllyel korlátozhassa a felmelegedést 1,5 fokban az ipari forradalom előttihez képest.

A párizsi egyezményben majdnem 200 ország kötelezte el magát, hogy a felmelegedést "jóval 2 fok alatt" tartják és törekszenek arra, hogy a plafon a 1,5 fok legyen. Mostanáig mintegy 1,2 fokot emelkedett a Föld átlaghőmérséklete, ami az extrém időjárási jelenségek súlyosbodását és a tengerszint további emelkedését hozta magával.

"Hihetetlen elgondolni, hogy amikor az országok olyan klímavészhelyzettel állnak szemben, ami az emberiség végét jelenheti a Földön, akkor sokan ragaszkodnak a szokásos megközelítéshez" - mondta el újságíróknak Espinoza. Ha azonban a kormányok dollármilliárdokat fektetnek abba, hogy gazdaságaik a világjárvány után zöld, klímabarát intézkedésekkel éledjenek újra, akkor "esélyes, hogy megváltoztathatjuk a röppályát" - tette hozzá. Hangoztatta, hogy a pénteken kiadott tanulmány csak az eddigi klímavállalások "pillanatfelvétele", teljesebb jelentés is készül még a COP26 előtt.

A világjárvány miatt sok ország lekéste a 2020-as határidőt az ambiciózusabb vállalások benyújtására, miközben a tavalyra tervezett glasgow-i konferenciát el kellett halasztani egy évvel. A 75 ország között, amely időben átadta az átdolgozott tervet, szerepel a házigazda Nagy-Britannia és az Európai Unió országai, melyek egy közös dokumentumot készítettek.

A 18 legnagyobb kibocsátó közül csak kettő - Nagy-Britannia és az Európai Unió - nyújtotta be frissített "nemzetileg meghatározott hozzájárulását" (NDC), amelyek az emissziócsökkentési cél "erős emelkedését" mutatták. A többi nagy kibocsátó vagy nagyon kis változással adta be a tervét, vagy még nem nyújtotta be - mondta Espinosa. Az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres a pénteki jelentést vörös riasztásnak nevezte a bolygó számára és felszólította a nagyon szennyező államokat, hogy a COP26 előtt álljanak elő "sokkal ambiciózusabb" kibocsátáscsökkentési tervekkel.

