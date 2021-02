Kiderült: a magyar magánlaborban már szinte csak brit mutánst mutatnak ki

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A járvány harmadik hullámát okozó brit típusú koronavírus-variáns mellett már bizonyítottan jelen van hazánkban a védőoltásokkal szemben is ellenállóbb dél-afrikai mutáció is. Az eddig egyetlen mintát a Neumann Labs-ben azonosították, a magyar diagnosztikai cég nemrégiben bevezetett PCR vizsgálatával, amely képes kimutatni a koronavírus újonnan megjelent variánsait. A vizsgálat eredményeit a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei is megerősítették – olvasható a magánlabor pénteki közleményében.