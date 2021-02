Mégis 2020 hozta a legnagyobb válságot Magyarországon?

A tavalyi év elején még nem gondoltuk volna, hogy 2020-ban több mint 5 százalékkal esik vissza a GDP. A koronavírus-járvány miatt pedig az idei évi gazdasági növekedést is számos kérdőjel övezi. Van azonban egy fogódzó, ami segíthet csökkenteni a bizonytalanságot. Az alábbi cikkben az úgynevezett áthúzódó hatást (carry-over effect) vizsgálom meg, amelyből a tavalyi tényadatra és az idei évre várható GDP-re vonatkozóan is érdekes következtetéseket vonhatunk le.

A meglepetés

Az elemzők számára talán a 2020-as év volt a legnehezebb. Napról napra változott a járványügyi helyzet, és így a vírus gazdaságra gyakorolt hatása is. Az első hullám után jött a második hullám, és bár sejtettük, hogy nem lesz olyan nagy negatív hatása a gazdaság teljesítményére, mint a tavaszi körnek volt, gyakorlatilag mindenki szinte borítékolta a GDP újabb negyedéves bázisú visszaesését. Aztán kijött a negyedik negyedéves adat és még a legoptimistábbak is meglepődtek. A magyar gazdaság 1,1 százalékkal bővült 2020 utolsó negyedévében a harmadik negyedévhez viszonyítva. A legoptimistább forgatókönyvek szerint is nagyjából 0,1 százalékos növekedés volt a várakozás.

A rendelkezésre álló havi frekvenciájú adatokat hiába nézegetjük, nem igazán lehet kiolvasni ezt a dinamikát. Az ipar két rossz hónapja mellé volt egy nagyon jó. Persze ez csak a termelés, és nem a hozzáadott érték. Az építőipar is valamelyest magára talált a negyedik negyedévben, de ez aligha magyarázza ezt a növekedést, bár itt megint csak termelést látunk és nem hozzáadott értéket. A mezőgazdaság súlya kicsi, de itt még ennyi adatunk sincsen. A szolgáltatószektorról pedig semmi információnk, csak a kiskereskedelemről, ami meglehetősen rosszul teljesített. Ugyanakkor a két terület ebben a válságban közel sem mozog egyformán. A Google mobilitási adatait nézve szintén visszaesés volt látható a negyedik negyedévben, melynek mértéke átlagosan a fele, negyede volt az első hullám során mértnél. (A részletes GDP adatokat a KSH március 2-án közli, addig pedig marad a találgatás.)

Amit viszont már nem kell találgatnunk, hogy hogyan is zártuk a 2020-as évet. Persze még csak előzetes az adat, így a szám változhat, de egyelőre az elmondható, hogy a gazdaság 5,1 százalékkal zsugorodott a koronavírus okozta válság hatására. Ennek most mindenki nagyon örül, de azért ahhoz képest, hogy még 2020 elején a piaci konszenzus 3,5 százalék körüli növekedéssel számolt, bizony komoly változás állt be. Az is igaz, hogy 2021 elején 6 százalékos recessziót becsült a piac, ehhez képest örülünk tehát a „csak” 5 százalék körüli esésnek.

A carry-over effect

De mit jelent mindez az idei gazdasági várakozások tekintetében? Az már most egyértelműen látszik, hogy a 2021-re vonatkozó előrejelzések elkezdtek felfelé módosulni a negyedik negyedévi növekedést látva. Ennek meglehetősen egyszerű az oka: a rövidtávú gazdasági kilátások becslésében hatalmas segítséget nyújt az előző negyedév gazdasági teljesítményének ismerete. A Bundesbank egy 2010-es tanulmánya[1] rámutat, hogy a negyedik negyedév adatának ismerete 68 százalékkal csökkenti a rákövetkező év gazdasági növekedésének előrejelzési bizonytalanságát. Sőt, ha már az első negyedévet is látjuk, akkor ez a bizonytalanság 32 százalékra csökken.

A magyarázatot az úgynevezett áthúzódó hatás jelensége (carry-over effect) adja.

Nézzük most meg egy egyszerű példán keresztül, hogy pontosan mit is takar az áthúzódó hatás. Az éves átlagos gazdasági növekedést, azaz a reál GDP változását egy adott évben két tényező határozza meg: az éven belüli növekedési dinamika és az áthúzódó hatás. Ez utóbbi azt mutatja meg számunkra, hogy mennyivel nőtt volna a GDP az adott évben akkor, ha a negyedéves növekedési ütemek nullák lettek volna. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a negyedik negyedévben megfigyelt reál GDP szint nem változik, stagnál a következő év során. Az éven belüli növekedési dinamika pedig nem más, mint a tényleges gazdasági növekedés és az áthúzódó hatás különbsége. Az alábbi ábra jól szemlélteti a koncepciót.

Az 1. ábrán a magyar reál GDP szintjének alakulását látjuk, szezonálisan és naptárhatással kiigazítva 2018 és 2019 folyamán.

A grafikonon „A” és „C” betű jelöli az átlagos reál GDP mértékét 2018-ban, illetve 2019-ben.

„B” vonal pedig azt reprezentálja, amikor az adott év reál GDP szintje megegyezik az előző év utolsó negyedévében mért szinttel. Ez az az eset, amikor éven belül nem nő a gazdaság, nulla százalékosak a negyedéves növekedési ütemek.

Az „A” és „C” közötti százalékos különbség a 2019-es gazdaságbővülést számszerűsíti (4,6%).

Az „A” és „B” közötti százalékos eltérés mutatja az áthúzódó hatás mértékét (1,7%),

míg a „B” és „C” közötti differencia mutatja az éven belüli növekedési dinamikát (2,9%).

Az Európai Központi Bank hasonló dekompozíciója alapján[2] elmondható, hogy az 1981 és 2009 közötti időszak átlagos gazdasági növekedésének több mint egyharmadát ez az áthúzódó hatás magyarázza az eurózónában. Mindez összecseng a Bundesbank állításával az előrejelzés bizonytalanságának csökkenése kapcsán.

Mi a helyzet Magyarországon?

A számítást Magyarország éves GDP adatain lefuttatva nagyjából hasonló eredményre jutottam. Az 1996 és 2019 közötti átlagosan 2,6 százalékos növekedésből 1 százalékpontot, vagyis nagyjából 37 százalékot az áthúzódó hatás magyaráz. Érdemes tehát megnéznünk, hogy a 2020. IV. negyedévi rendkívül meglepő GDP adatból mi következik. Mielőtt azonban ezt megtennénk, vessünk egy pillantást a 2. ábrára.

A 2020-as gazdasági visszaesés csupán 5,1 százalékos volt, így lépten nyomon azt halljuk, hogy a 2009-es válsághoz nem ért fel a Covid-krízis, nem döntött negatív rekordot a magyar gazdaság. A dekomponálás után azonban jól látható, hogy ez csupán az áthúzódó hatásnak köszönhető. A gazdaság éven belüli visszaesése ugyanis 6,1 százalékos volt, ami jóval nagyobb, mint a 2009-es rekord összeomlás során kalkulált 4,3 százalékos negatív növekedési hatás. Persze, ez csupán játék a számokkal, hiszen tudjuk, hogy a gazdasági világválság már 2008 végén begyűrűzött hazánkba, így a negatív hatások egy részét az előző év nyelte el. Negyedéves gördülőátlagokat vizsgálva a valaha volt legrosszabb növekedési teljesítményt a 2009 harmadik negyedévével záruló négy negyedéves időszak hozta. Ekkor közel 6,5 százalékos zuhanást mutatott az éven belüli gazdasági dinamika, míg a 2020 negyedik negyedévével záruló négy negyedéves időszakban ez „csupán” –6,1 százalék volt.

A carry-over effect 2021-ben

Térjünk most vissza az eredeti kérdésre. Mi következik abból, hogy ilyen jól sikerült a negyedik negyedév 2020-ban? Nos, az áthúzódó hatás 2021-re 2,13 százalék, vagyis zéró dinamika mellett is már érdemi növekedést várhatunk. Ráadásul ez a valaha volt (legalábbis az 1995-ig visszamenő egységes statisztika alapján) legmagasabb áthúzódó hatás. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a válság jellegéből fakadóan rendkívül magas a felpattanási potenciál, akkor könnyedén lehet, hogy a valaha mért legdinamikusabb éven belüli teljesítményt látjuk majd a magyar gazdaságtól.

Az eddigi rekordot a 2018-as év tartja a maga 3,6 százalékos növekedési hatásával. Ha ezt hozza a felpattanás, akkor 5,7 százalékos növekedéssel számolhatunk. De mondjuk azt, hogy a 2020-as gazdasági zuhanás felét hozzuk csak vissza, vagyis kalkuláljunk nagyjából 3 százalékpontos növekedési hozzájárulással. Már ez is önmagában 5 százalék feletti reál GDP-bővülést jelentene. Könnyen lehet tehát, hogy 2021-ben Magyarország a valaha volt legjobb gazdasági teljesítményét hozza.

Persze ebből a szempontból, ahogy a Bundesbank tanulmánya is jelezte, az első negyedév még kulcsfontosságú lesz. Az eddigi kevéske tényadat és kvalitatív információ alapján pedig az első negyedévben megint azon kell izgulnunk, hogy vajon el tudjuk-e kerülni a GDP negyedéves zsugorodását. Ez nem lesz könnyű, hiszen az autóipari teljesítmény és a beszállítói láncok akadoznak, a munkanélküliség emelkedésnek indult, a reálbér növekedése, jelentősen befékezhet és mindezek mellett a küszöbön áll a koronavírus harmadik hulláma.

