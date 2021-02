Koronavírus: kit mentenének meg az orvosok, ha nem tudnának mindenkit ellátni? Megszólalt a magyar orvos

Szlovákiában túlterhelődtek a kórházak, ahol most etikai kódexet készítenek arról, hogy mi a teendő akkor, ha nem tudnának minden beteget megfelelően ellátni. A helyzet kapcsán Hegedűs Zsolt, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke beszélt a magyar kódexről az Új Szónak. A részletek bemutatása mellett hangsúlyozta: ezeket az irányelveket a legjobb tudomása szerint élesben Magyarországon még nem kellett használni.

"Ilyenkor a katasztrófa-medicinából származó gyakorlatokat alkalmazunk a napi gyakorlatban. Ezt úgy képzeljük el, mintha a Carpathián érkeznénk meg a süllyedő Titanic mellé, és három csónakunk van, miközben rengeteg ember van a vízben. Ezeket a csónakokat el kell indítanunk, de jól tudjuk, hogy ha az egyik irányba indulunk el, a másik irányban lévő emberek megfagynak, vagy megfulladnak. Ilyenkor el kell gondolkodnunk, melyek azok az etikai irányelvek, melyek alapján dönteni tudunk, ha bekövetkezik a baj" - mondta Hegedűs Zsolt, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke az Új Szónak adott interjújában arról az etikai kódexről, amit arra az esetre dolgoztak ki a magyar orvosok, ha nem jut mindenkinek ellátás.

"Ezeket az irányelveket már a járvány előtt, illetve az első hullám felfutásakor kidolgozták Európában és a tengerentúlon a tudósok, bioetikusok. Mi április közepére lettünk készen az ajánlásokkal – ezeket legjobb tudomásom szerint élesben Magyarországon még nem kellett használni, de megkértük az összes kollégát, hogy ismerjék ezeket az elveket" - hangsúlyozta.

"A legfontosabb elv, melyet lefektettünk, egyezik az európai és a tengerentúli etikai irányelvvel: ilyen helyzetben arra kell törekedni, hogy minél több emberéletet mentsünk meg. Vannak olyan országok, melyek például érkezési sorrendben mentenek: aki először érkezik, annak ajánlják fel a megmaradt, szűkös erőforrásokat, legyen az egy intenzív ágy, vagy egy lélegeztetőgép. Ez azonban fals, etikai szempontból rossz irány. Hátrányba kerül például az, aki távolabb lakik a kórháztól, vagy aki betartotta a szabályokat, ezért később betegedett meg. A legfontosabb elv az előnyök maximalizálásának elve – hogy minél több beteget mentsünk be. Minden beteg egy beosztás, triázsolás alá esik és egy prioritási sorrendet állítunk fel szigorú szakmai irányelvek mentén. Ezáltal találhatjuk meg a lehető legobjektívebben azokat, akiknek szakmai szempontból a legtöbb esélyük van túlélni a járványidőszakot, amennyiben ők kapják meg a szűkös erőforrásokat" - mondta Hegedűs Zsolt.

A MOK Etikai Kollégiumának elnöke hangsúlyozta: az életkor tekintetében sokan azt gondolják, hogy mivel már 75 évesek, róluk biztos lemondanak majd az orvosok. De ez abszolút nincs így. Elképzelhető, hogy egy olyan 45 éves beteg van mellettük, aki nagyon súlyos alapbetegségben szenved, vagy szenvedélybetegségéből adódóan sokkal rövidebb életkilátásai vannak, mint a jóval idősebb, de fitt páciensnek. Mi egy olyan szigorú triázsrendszert próbáltunk felállítani, amely segít az orvosoknak nem szubjektíven, hanem objektíven beosztani a betegeket, kik azok, akiknek jobb a rövid távú prognózisuk - mondta Hegedűs.

"Ezeket a rövid távú prognózisokat ha nem is óráról órára, de napról napra újra kell értékelni, hiszen a betegek állapota is javul, vagy romlik. Szigorú triázsrendszerünk van, mely figyelembe veszi és pontozza a kísérőbetegségeket és más tényezőket. Ezt a rendszert szinte bárhol lehet alkalmazni Európában, ötvözi többek között a német, az olasz, a svájci, az észak-amerikai etikai ajánlásokat, és benne van a magyar szakemberek szürkeállománya is" - fogalmazott.

"Megpróbáltuk azt is, hogy az intenzív osztályokon dolgozó orvosokat kivonjuk a döntéshozatali szerepből, mert nagy lelki traumát okoz az orvosnak, ha le kell mondani egy betegről, miközben lehet, hogy nem látja a teljes képet, és nem tudja, hogy egy másik kórteremben egy másik betegnek jobb kilátásai lettek volna, ha megkapja az ellátást" - mondta el a szakértő, aki további részleteket is elárult az interjúban.

Hegedűs Zsolt a kódex megalkotása után beszélt a részletekről, a kódex teljes terjedelemben itt olvasható.

