Az extrém időjárás olyan durva katasztrófát okozott, amire még évekig emlékezni fogunk

Az extrém téli időjárásnak köszönhetően évszázados hidegrekordok dőltek meg az Egyesült Államokban, amik súlyos társadalmi és gazdasági következményekkel jártak, különösen Texas államban okozott komoly energiaellátási problémákat az alacsony hőmérséklet és a fagy. A mostani katasztrófa okai mögött egy ismert meteorológiai jelenség és a villamosenergia-rendszer hiányosságai állnak. A klímaváltozás miatt pedig akár egyre gyakoribbá is válhatnak az ehhez hasonló események, így a klímacélok minél sürgősebb elérése mellett az áramhálózatot is megfelelően fel kell készíteni a jövő kihívásaira, ami részben infrastrukturális beruházásokat, részben pedig megfelelő tervezést igényel.

Évszázados hidegrekordok dőltek meg

Egy ismert meteorológiai jelenségnek, a Hirtelen Sztratoszférikus Felmelegedésnek (SSW) köszönhetően szokatlan hóvihar sújtotta az Egyesült Államokat az elmúlt hetekben, ami súlyos következményekkel járt több helyen is, de a legdurvábban Texas államot érintette. Hiába figyelmeztettek azonban a szakértők a veszélyekre már hetekkel korábban, de az életképtelenül működő villamosenergia-rendszernek köszönhetően mégis milliók maradtak áram nélkül vagy fizettek elképesztő összegeket a havi fogyasztásuk után. A klímaváltozás következtében pedig csak még valószínűbbé válik, hogy egyre gyakrabban számíthatunk hasonló eseményekre, így a mostani példa intő jelként szolgálhat a világ számára is.

A mostani extrém texasi téli időjárás talán az állam történetének egyik legköltségesebb katasztrófájának bizonyulhat. Időbeli lefutását tekintve nagyjából február 10-20 közé tehető, és a mélypontját február 15-16-án érte el.

Az alábbi ábrán például az látható, hogy február 15-én és február 16-án is több mint 100 éves hidegrekord dőlt meg Houstonban, ami Texas állam legnépesebb városa. Az adatok Fahrenheitben szerepelnek, például a február 16-i érték nagyjából mínusz 10 Celsius foknak felel meg. Ez talán nem hangzik annyira durvának, ugyanakkor tudni kell, hogy

az átlagos hőmérséklet ebben az időszakban 12-13 Celsius fok szokott lenni a városban, tehát ettől nagyjából 20 fokkal volt alacsonyabb a mostani.

Forrás: National Weather Service

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma (DOE) által végzett egy korábbi kimutatás alapján látható, hogy azért az extrém hideg nem annyira ritka jelenség Texasban, sőt, az egyik leggyakoribb természeti veszély, évente átlagosan 29 alkalommal fordul elő. A leggyakoribb problémát a viharok jelentik, amelyek március-október között szinte mindennapos jelenségek, de az áradások is gyakoriak. Az okozott pénzügyi károk nagy részéért pedig az aszályok felelősek, illetve a viharok és hurrikánok.

Forrás: Department of Energy

Az amerikai Energia Információs Ügynökség (EIA) adatai szerint Texas az Egyesült Államok legnagyobb áramtermelője, közel kétszer annyit villamosenergiát termel, mint a második legnagyobb Florida. Emellett nem meglepő módon a legtöbb áramot is fogyasztja az országban, amelynek felét az ipari szektor adja, beleértve az olajfinomítókat és petrolkémiai üzemeket.

Az áramtermelés több mint felét földgáztüzelésű erőművek adják, ellenben a szénerőművek szerepe egyre alacsonyabb, és amíg 2014-ben a villamosenergia-termelés harmadát adták, addig jelenleg már az ötödét sem.

Emellett egyre fontosabb a szélenergia is az államban, amely már az áramtermelés közel negyedéért felelős.

Végül még érdemes megemlíteni, hogy két atomerőmű is üzemel Texasban (2-2 reaktorral), amelyek a villamosenergia-termelés nagyjából 10 százalékát adják.

Forrás: Energy Information Administration (EIA)

Amit még fontos tudni, hogy az államot négy villamosenergia-hálózat látja el, de ezek közül a legnagyobb, amelyet az ERCOT üzemeltet és Texas több mint háromnegyedét szolgálja ki, nagyrészt függetlenül működik a többitől. Emiatt nem tartozik szövetségi felügyelet hatóköre alá sem, és saját forrásokból oldja meg az áramtermelést többnyire. Ennek jelentőségére még később visszatérünk.

Az állam lakosságának 60 százaléka egyébként elektromos áramot használ fűtési célokra is, bár a villamosenergia-rendszer használata általában nyáron pörög a csúcson a klímaberendezések használata miatt.

Na, de mi vezetett a katasztrófához?

Az extrém hidegnek köszönhetően – ami nem is annyira ritka jelenség – kettős terhelés nehezedett Texas ellátására. Egyrészt megnőtt a fogyasztói kereslet az áram iránt a fűtési igények miatt is, másrészt sorban mondták fel a szolgálatot az áramtermelők és a földgázrendszerek.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) által készített részletes elemzés szerint a mostani katasztrófához több dolog is hozzájárult:

Sokkal magasabb villamosenergia-kereslet: a fagyos idő miatt a megszokotthoz képest jóval magasabb volt az áramkereslet. Február 15-én Dallasban a napközbeni legmagasabb hőmérséklet mínusz 9 fok volt, ami 25 fokkal alacsonyabb a februári átlaghoz képest. Kiindulva abból, hogy a texasiak 60 százaléka elektromos árammal fűt, így az extrém hőmérséklet miatt új téli rekordfogyasztások alakultak ki, majdnem a nyáriakkal vetekedve.

a fagyos idő miatt a megszokotthoz képest jóval magasabb volt az áramkereslet. Február 15-én Dallasban a napközbeni legmagasabb hőmérséklet mínusz 9 fok volt, ami 25 fokkal alacsonyabb a februári átlaghoz képest. Kiindulva abból, hogy a texasiak 60 százaléka elektromos árammal fűt, így az extrém hőmérséklet miatt új téli rekordfogyasztások alakultak ki, majdnem a nyáriakkal vetekedve. Alacsonyabb földgáztermelés: a villamosenergia-termelés több mint felét földgáztüzelésű erőművekkel oldják meg Texasban, és amikor a fogyasztási igények emelkednek, akkor a pótlólagos kereslet nagy részét is földgázzal elégítik ki. A lefagyott gázkutak miatt az Egyesült Államok középdéli részében mintegy 20 százalékkal csökkent a földgáztermelés.

a villamosenergia-termelés több mint felét földgáztüzelésű erőművekkel oldják meg Texasban, és amikor a fogyasztási igények emelkednek, akkor a pótlólagos kereslet nagy részét is földgázzal elégítik ki. A lefagyott gázkutak miatt az Egyesült Államok középdéli részében mintegy 20 százalékkal csökkent a földgáztermelés. Az áramtermelés akadozása: egyrészt az alacsonyabb földgáztermelés miatt több földgáztüzelésű erőmű működése leállt, ami mintegy 31 gigawattnyi kiesést jelentett, másrészt több szélturbina is lefagyott, ami további 2-3 gigawattnyi hiánnyal járt. Utóbbi esetében inkább a nem túl szeles idő volt az, ami az alacsonyabb termelést eredményezte. Kapacitás alatt üzemeltek a szénerőművek és a fagyok miatt leállt az egyik nukleáris reaktor is az egyik atomerőműben.

A lényeg tehát, hogy a texasi áramellátási problémák fő oka a földgázellátásban keresendő, illetve annak hiányában.

A rendszer tervezőinek így a jövőben fel kell készülniük a hasonló eshetőségekre, amit az extrém időjárási körülmények okoznak, és kalkulálni az ellátórendszer sérülékenységével is, ha el akarnak kerülni egy újabb katasztrófát. Az alábbi két ábra tökéletesen reprezentálja, hogy mi történt valójában:

Az első azt mutatja, hogy február 15-én, a leghidegebb napon, mekkora lett volna a várható áramfogyasztási igény, és végül mennyi lett az aktuális a kiesések miatt. Látható, hogy egy ponton a becsült igények és a tényleges fogyasztás közötti különbség elérte a 27 gigawattot, ami nagyjából 35 százalékos hiány. Az ERCOT rotált áramkimaradásokkal hidalta át a helyzetet.

Forrás: International Energy Agency (IEA)

A második ábrán pedig az látható, hogy hogyan alakult az áramtermelés az egyes energiaforrások típusa szerint február 1-15 között. Gyakorlatilag minden forrás teljesítménye az előzetesen vártak alatt alakult, de különösen a földgáztüzelés esetében, amelynek a becsült téli kapacitása 55 gigawatt, de ez február 15-én 31 gigawattal csökkent. A szénerőművek 60 százalékos kapacitással működtek, ami további 6 gigawatt hiányt okozott. Emellett leállt az egyik nukleáris reaktor, és a szélenergiából is kiesett 3 gigawatt.

Forrás: International Energy Agency (IEA)

A problémák azonban nem csak Texast érintették, hanem a szomszédos Mexikót is, az alacsonyabb földgázellátás mintegy 6,9 gigawattnyi gáztüzelésű üzemre volt hatással, ami miatt közel 5 millió fogyasztó nem jutott áramhoz.

Súlyos azonnali következmények

Az extrém időjárásnak emellett még számos súlyos következménye volt:

A nagykereskedelmi áramárak 50 dollárról 10 ezer százalékkal 9 000 dollárra emelkedtek megawatt-óránként az ERCOT adatai alapján.

Volt olyan kiskereskedelmi szolgáltató, amely arra kérte mind a 29 ezer ügyfelét, hogy váltsanak át egy másik szolgáltatóra, mivel náluk teljesen kitettek a jelentősen megnőtt áramáraknak. Ezért, ha el akarják kerülni a hatalmas számlákat, akkor jobb, ha azonnal elmennek.

Egy másik szolgáltató egy Tesla Model 3-mat ajánlott fel kisorsolásra azok között, akik hajlandóak 10 százalékkal csökkenteni a fogyasztásukat a nagy fagyok alatt.

Így is előfordulhat azonban, hogy a megugró áramárak miatt néhány szolgáltató csődöt jelent majd, mivel nem lesz képes kielégíteni tartozásait az ERCOT felé, és

számos fogyasztó is ráfázott, akik nem fix díjas szolgáltatást vettek igénybe. Volt olyan, akinek a havi díja 660 dollárról 17000 dollárra ugrott meg.

Kiesett a teljes amerikai olajtermelés több mint negyede, vagyis nagyjából napi 3 millió hordó olaj. Emellett leállt a legnagyobb olajfinomítók működése is, amik hetekre kieshetnek a rendszerből, és emiatt magasabb üzemanyagárakhoz vezethetnek.

Emellett leállt a legnagyobb olajfinomítók működése is, amik hetekre kieshetnek a rendszerből, és emiatt magasabb üzemanyagárakhoz vezethetnek. Egy másik érdekes következmény, hogy az olajtermelés kiesése miatt – 18 és 40 millió hordó közötti érték – gyorsabban csökkenhet az olajtartalékok szintje, ez pedig azt jelentheti, hogy az olajkartell akár a vártnál hamarabb is megemelheti a termelés szintjét. Az OPEC március elején tartja majd következő ülését, és a hírek szerint Szaúd-Arábia bejelentheti, hogy áprilistól már nem folytatja a napi 1 millió hordós önkéntes termeléscsökkentést.

Átalakításra szorul az életképtelen rendszer

A mostani problémák egyik fő oka, hogy az ERCOT egy többnyire egyedülálló rendszer, amely nem igazán áll összeköttetésben más villamosenergia-hálózatokkal. Ennek köszönhetően saját magára van utalva, hogy megoldja az ideihez hasonló extrém helyzeteket.

Egy másik rendszerszintű hiba, hogy az ERCOT nem igazán ösztönzi a többletkapacitások fenntartását, mivel jelenleg alapvetően csak a megtermelt villamosenergia után jár kompenzáció, de a készenlétért nem (nem megtermelt, de szükség esetén rendelkezésre álló erőforrások). Ez egy szándékos tervezés eredménye, hiszen így alacsonyabb nagykereskedelmi árak érhetőek el, ami végső soron a fogyasztó számára lenne jó, akinek kevesebbet kell fizetnie az áramszámla után. A másik oldalon viszont ott van, hogy ez nem ösztönzi az extra kapacitások fenntartását, így az ERCOT Észak-Amerika legalacsonyabb tartalékát tudhatja magáénak.

Az ERCOT vezetőségének egy része pedig le is mondott a napokban a katasztrofális teljesítmény után.

A tanulság tehát az, hogy a villamosenergia-rendszereket fel kell készíteni az extrém időjárás által kitett stressznek is, a rendszerirányítóknak ezzel is számolniuk kell a tervezés során, és nem feltétlenül elég csak a legalacsonyabb árra koncentrálni, ha el akarják kerülni a mostanihoz hasonló katasztrofális következményeket. Ennek egyik módja az extra kapacitások fenntartásának pénzügyi ösztönzése, illetve az infrastruktúra megerősítése is. Ez ráadásul egyre sürgetőbb lesz a megújuló energiaforrások növekvő használata miatt, amik több bizonytalanságot visznek a rendszerbe (pl. borús idő, alacsony széljárás), így a rugalmasan használható kapacitások szerepe is felértékelődik majd.

Egyes vélemények szerint ez akár a hidrogénes megoldásokat helyezheti majd előtérbe, mivel ezek – amennyiben megújuló energiaforrásból állítják elő – károsanyagkibocsátása elhanyagolható. Előnye az is, hogy energiahatékony, könnyebben tárolható és szállítható, tehát a hasonló helyzetekben jól működhet. Ráadásul átalakításokkal akár ugyanazt az alapvető infrastruktúrát is használhatja, mint amit a földgáz is.

Címlapkép: Mark Kauzlarich/Bloomberg via Getty Images