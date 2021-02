Megszólalt Orbán Viktor, miután megkapta a kínai vakcinát

Müller Cecília tisztifőorvos úgy döntött, hogy az operatív törzs vezetői most már oltassák be magukat. Ez velem is megtörtént. "Azóta már itt vagyok a Karmelita kolostorban és dolgozom. Láthatják, kutya bajom. Önök se féljenek" - mondta a miniszterelnök a Facebook-ra feltöltött videójában.

Azt mondta, hogy a harmadik hullám támad, erősebb lesz, mint az előző kettő volt. "Kérem, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat. Ez jelenti az egyetlen lehetséges védelmet" - fogalmazott.

Úgy, ahogy a Vajdaságban magyarok tízezrei, itt most már Magyarországon is több ezren kaptuk meg ezt a kínai oltást. Bízzanak a magyar szakemberekben - zárul a videó.