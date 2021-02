Szűrővizsgálatok a magánszolgáltatóknál - Ilyen árakra számíthatnak a betegek

Egyre nő az egészségügyi magánszolgáltatások forgalma, miután az állami ellátórendszer leterhelt, és egy-egy vizsgálatra akár hosszú hónapokat kell várni. A Pénzcentrum megnézte, nagyjából milyen árakra számíthat az, aki a magánszektort keresné fel különböző szűrővizsgálatok elvégzése miatt.

A koronavírus megjelenése az élet minden területére hatással van, így az egészségmegőrzésre is: 2020-ban a nem akut műtéteket elhalasztották arra az időre, amikor enyhül a járványhelyzet, akkor is, ha jelentős életminőségjavulást hozhatna (mint például egy szürkehályogműtét), nagy valószínűséggel sokkal kevesebben jelentkeztek a háziorvosuknál is a panaszaikkal, mint a járvány előtt és a szűrővizsgálatokat is sokan halogatták különböző okokból kifolyólag.

Ugyanakkor vannak olyan vizsgálatok, amelyek elvégzése nem tűr halasztást, és miután az állami szektor esetén hosszú várólistákra kell számítani akkor is, ha valakinek panasza van, sokan inkább a magánszolgáltatókat választják. A Pénzcentrum körképéből kiderül, melyek azok a vizsgálatok, melyeket évente célszerű elvégezni, és hogy mennyit kell ezekért fizetni a privátszolgáltatóknál.

Elöljáróban annyit, szolgáltatótól függően a legalapvetőbb szűrések (például laborvizsgálat, fogorvosi állapotfelmérés) nagyjából 10-30 ezer forint körüli összegből jönnek ki, de ha tényleg meg szeretnénk róla bizonyosodni, hogy minden rendben van, akár közel 100 forintig kúszhatnak a költségek. A pontos összegek kiderülnek a Pénzcentrum cikkéből.

