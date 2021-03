Ezért áll bukásra a járvány harmadik hullámában Magyarország, de még nem késő ebből tanulni

Az elmúlt napokra nyilvánvalóvá vált, amitől néhány héttel ezelőtt tartottunk: teljes erővel robbant be a harmadik járványhullám Magyarországon is. Ennek oka elsősorban a fertőzőképesebb brit vírusvariáns megjelenése és egyre erősebb terjedése. Kíváncsiak voltunk ezért, hogy ez a mutáció mennyire van jelen Magyarországon, hogyan alakult a terjedése időben, a hivatalos közlés szerint, mert magánlaborból már érkeztek aggasztó információk. A brit variáns által okozott harmadik hullám úgy tűnik, sajnos legyőzte a hazai járványkezelést, de ebből tanulhatna is Magyarország.

Felelős: a brit variáns

Napról napra egyre rosszabb idehaza is a járványügyi helyzet: a fertőzöttek száma exponenciálisan emelkedik, a kórházban ápoltak száma néhány nap leforgása alatt nőtt 4000 főről 5500 fő közelébe, és a lélegeztetőgépen lévők száma is gyors ütemben emelkedik (egy hét alatt a kórházban lévő fertőzöttek száma 30%-kal, a lélegeztetőgépen lévőké pedig 43%-kal emelkedett). A harmadik hullám tehát tombol hazánkban (Orbán Viktor azt jelzi előre, hogy a harmadik hullám erősebb lesz, mint a második), a nagy népsűrűségű területeken a gócosodás jeleit mutatja. Egyértelművé vált az is, hogy a jelenlegi korlátozó intézkedések már nem képesek megakadályozni a helyzet további romlását sem, az átoltottság pedig még nem jár megfelelő szinten, hogy felvegye a harcot az újabb hullám ellen.

Több cikkünkben is bemutattuk, hogy mi állhat a romló járványügyi folyamatok hátterében. Ez részben összefügghet azzal, hogy egyre kevésbé tartják be az emberek a védekezési szabályokat (több kontaktus, a kontaktusok során ritkább maszkhasználat, kevésbé betartott higiéniás szabályok), valamint hogy egyre jobban terjed a fertőzőképesebb brit variáns. Az operatív törzs napi tájékoztatóján is rendszeresen elhangzik: "a vírus brit mutációja miatt exponenciálisan emelkedik a fertőzöttek száma".

A hazai járványról napi szinten sok adatot kapunk, ismerjük a fertőzés megyei szintű terjedését, azonban mostanra a legfontosabb kérdés az lett, hogy

mennyire van jelen Magyarországon a hírek szerint (az eredeti változatnál) 60-70%-kal fertőzőbb brit vírusvariáns, mennyire domináns ez a változat?

Mennyi? 30! Mi 30? Mi mennyi?

A szokásos reggeli napi adatközlésben a brit vírusvariánsra vonatkozó adatközlést hiába keressük. Müller Cecília országos tisztifőorvos néha közöl ezzel kapcsolatban adatot, akkor a brit vírusvariáns eddigi, összes kimutatott esetét mondja (először január 13-án mutatták ki azt).

Jobb híján ezeket az esetlegesen közölt kumulált adatokat tettük egy grafikonra. Mielőtt bárki messzemenő következtetést vonna le az alábbi ábrából, gyorsan meg kell jegyeznünk, hogy ez a grafikon pont a lényeges kérdésre nem ad választ: mennyire domináns a brit vírusvariáns Magyarországon. Nem ismert ugyanis, hogy milyen módszer alapján választják ki a mintákat és mekkora a minta (minden nap változatlan-e a kiválasztott minták mennyisége az elvégzett napi PCR-tesztek közül, ezek aránya egyébként egyre alacsonyabb, az antigén tesztek törtek előre az elmúlt időszakban) és mindezeken túl kumulált adatokat közölnek esetlegesen, nem áll rendelkezésre a pontos napi bontás és a mintaarányos érték időbeli alakulása. Leegyszerűsítve: akkor tudnánk megmondani a brit mutáció jelenlétét és előretörését, ha minden nap ugyanannyi, mondjuk 100 kiválasztott PCR-mintát vizsgálnának meg a brit törzsre.

Azt is kiemeljük az országos tisztifőorvos brit vírustörzs-adatok közlése kapcsán, hogy ezek a kumulált adatok rendkívül alacsonynak tűnnek (ha csak a napi pozitív esetszámhoz viszonyítjuk őket), a magánlabor által jelzett 90%-os előfordulási arány fényében pedig egészen abszurd számoknak tűnnek. A semmilyen adattal nem összevethető számok kiszámíthatatlan módon történő bemondása nemcsak a tájékoztatási igényről, hanem a megismerési igényről is gyenge bizonyítványt állít ki. (Nemzetközi összehasonlításban távolról sem nevezhető kiemelkedőnek a brit variáns hazai követése, más országokban rendszeresen és transzparensen közlik, mennyire domináns a fertőzőbb mutáció.)

A brit vírus magyarországi jelenléte kapcsán tehát sok a kérdés, a fenti, operatív törzs által néha, kiszámíthatatlan módon közölt adatokkal kapcsolatban. Szerettük volna megtudni, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ milyen módszer mentén végzi a felderítést. Ezért két héttel ezelőtt kérdéseket küldtünk az operatív törzsnek, amelyek azonban azóta is megválaszolatlanok:

Amikor arról beszélünk, hogy az angol vírusvariáns dominánssá válhat, az a gyakorlatban mit jelent?

Mekkora százalékot kell, hogy képviseljen a brit vírustörzs és minek az arányához viszonyítják?

Hogyan keresik a brit vírustörzset? Szúrópróbaszerűen az elvégzett napi/heti/más időtávra vonatkozó vizsgálatokban?

Érdeklődni szeretnék, hogy a február 17-én közölt 193 fő mekkora részarányt képviselt az adott időpontban? És ez az adatközlés melyik időpontra, időtávra vonatkozott?

Február 12-én például azt közölték, hogy 69 brit vírustörzset kimutató esetet fedeztek fel. Ez akkor melyik időpontra vonatkozott? Melyik napi összesetszámhoz kell viszonyítani ezt az adatot, ha azt szeretnénk látni, hogy a 69 brit vírustörzs-eset hány százaléka a teljesnek és akkor mennyire volt ez domináns?

Idősorosan megosztanák velünk a brit vírustörzs előfordulására vonatkozó nominális és részarányos (%-os) adatokat napi bontásban?

Fel kellene készülni

Az elmúlt néhány hét hazai járványfolyamata bebizonyította: az új vírustörzsek minél gyorsabb felderítése, terjedésének nyomonkövetése kulcsfontosságú a védekezés sikeressége szempontjából. A vírus természetes reakciója a mutálódás, alkalmazkodás, ezért fel kell készülni az újabb és újabb vírustörzsek érkezésére, a határok lezárásával erre nem lehet hatásosan reagálni. Figyelmeztető az is, hogy egy-egy új variánsnak szerteágazó következményei lehetnek az országok járványügyi helyzetére:

ha jobban fertőz, akkor nagyobb eséllyel robbantja be a járványt, ha gyorsabban terjed, akkor az jelentősen megemeli ugyanis a nyájimmunitási küszöböt, becslések szerint csak Magyarországon akár egy-másfél millió emberrel, létezhet olyan vírustörzs (és ezt mondják épp a napokban, magánlaborban kimutatott dél-afrikai variánsra), amelyik a vakcinák kikerülésével fenyeget, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy a vakcinák hatékonysága csökkenhet.

Mi ebből a tanulság? Ha el is buktunk a brit vírus időbeli felderítésének harcában, akkor sem szabad feladni. Fel kell készülni az új, esetlegesen ellenállóbb és fertőzőbb törzsek érkezésére, valamint azok mielőbbi azonosítására, hogy megelőzhető legyen a közösségi terjedésük.

Nem véletlen, hogy Ferenci Tamás, a járványmatematikai és epidemiológiai csoport tagja vasárnap este úgy fogalmazott az RTL Klubnak, hogy jóval alaposabb és kiterjedtebb monitoring kellene ahhoz Magyarországon, hogy tudjuk, mennyi az angol mutáns aránya. Az angol variáns ugyanis nagyon gyorsan átveszi a többi variáns szerepét ott, ahol elterjed.

Ez talán a legfontosabb feltétele annak, hogy a koronavírus ne keserítse meg az életünket hullámszerűen újra meg újra (A most tavaszi felfutás után legközelebb akár már idén ősszel), a korai felderítés a kulcsa lehet a sikeres járványkezelésnek.

Mi is ez a brit variáns?



Durván három hónappal ezelőtt, december végén érkeztek az első hírek arról, hogy brit tudósok egy csoportja valószínűleg megfejtette a rejtélyt, miért terjedt Nagy-Britannia durván 1,6 millió lakosú Kent megyéjében a szigorú lockdown ellenére gyorsan a koronavírus: azonosították a koronavírus egy új mutációját, a B.1.1.7 jelzsésű variánst, mely a jelek szerint 30-70%-kal gyorsabban terjed. A tudósok kizárták annak a lehetőségét, hogy a megyében csupán azért szabadult volna el a vírus, mert az ott élők nem tartják be a járványügyi intézkedéseket. Miközben az október végi szigorú brit korlátozások a legtöbb országrészben megtették hatásukat, Kent megyében a korlátozások nem voltak olyan hatásosak, kis megtorpanás után folytatódott a második járványhullám novemberben is. Kutatások szerint az agresszívebb törzs leginkább közösségi fertőzés útján terjed, ragályos például repülőutak alkalmával is. Már februári cikkünkben arra figyelmeztettünk: magyar újranyitást is veszélybe sodorhatja az itthon is megjelent brit mutáns.



Január közepén, a brit variáns első hazai kimutatása után a pécsi virológusok is részletes elemzéssel állt elő. "Az Angliában, Dél-Afrikában és Brazíliában egymástól függetlenül létrejött SARS-CoV-2 vírusvariánsok eltérő mutációs mintázataikban közös tulajdonságként létrejött az N501 jelzésű mutációs változás is. Korábban is ismertek voltak már új mutációk, melyek a régi variánsok helyét idővel átveszik. Gondoljuk például a D614G jelzésűre a tavalyi évből, amely gyorsan átvette a globális előnyt más variánsokhoz képest. A vírusok evolúciója pontosan így működik, azok a variánsok lesznek a gyakoribbak, amelyek hatékonyabb terjedést, jobb fennmaradást érnek el. Az N501 mutáció azt jelöli, hogy a vírus tüskefehérjéjét alkotó aminosav láncolaton az 501-es pozícióban található aminosav cserélődött le a mutáció hatására. (Az aminosavak a fehérjék építőkövei, ezek sorrendje és a lánc felgöngyölödése alkotja a végső fehérje formáját. A forma, az aminosavak sorrendje, az aminosavak jellege, mind-mind befolyásolja egy fehérje működését.) Ezen kívül számos eltérő, funkciójában is jelentős mutáció alakult ki a világ több pontján. Már az akkori posztjukból kiderült: száz kiválasztott reprezentatív mintából 5 esetben igazolták, minden esetben utazási előzmény nélkül. Ez helyi terjedést jelent, amely tekintettel az Anglia és Magyarország közt fennálló repülési aktivitásra és embermozgásra, cseppet sem meglepő. A variáns szeptember 20-i angliai megjelenését követő hónapban csak Magyarországról 10 ezer regisztrált utazási esemény történt. A teljes vírusgenom evolúciós leszármazási vizsgálatai alapján, a jelenleg elérhető adatokkal összevetve (ez később változhat ahogy több vírusgenom lesz elérhető), a hazai vírus eredete december 14. és 17. közötti angliai fertőzésekhez vezethető vissza. Magyarország az 54. ország ahol igazoltan felbukkant a vírus új variánsa.

Címlapkép forrása: Getty Images